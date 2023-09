Il trilobite fossilizzato rivela l'ultimo pasto con dettagli incredibili

Una recente scoperta da parte di un team di paleontologi ha svelato l'ultimo pasto di un trilobite fossilizzato del periodo Ordoviciano. Il trilobite, chiamato Bohemolichas incola, era così ben conservato che i ricercatori sono stati in grado di identificare i resti del suo pasto nel suo stomaco fossilizzato.

Utilizzando la microtomografia al sincrotrone, il team ha trovato gusci frammentati di varie creature marine, tra cui ostracodi, ioliti e bivalvi. Questa è la prima prova diretta della dieta del trilobite, fornendo preziose informazioni sulle sue abitudini alimentari. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Nature.

Si è scoperto che lo stomaco del trilobite era pieno di cibo, suggerendo che si stesse preparando a fare la muta. Gli artropodi, come i trilobiti, riempiono il loro tratto digestivo con acqua, aria o cibo per aiutare a rompere il loro esoscheletro durante la muta. I ricercatori hanno anche osservato segni che indicavano che il trilobite stava appena iniziando la muta, poiché il carapace era leggermente disturbato.

Il fossile del trilobite è stato scoperto più di un secolo fa ed è conservato presso il Museo di Buroslav Horák nella Repubblica Ceca. Grazie ai progressi della tecnologia, in particolare alla microtomografia di sincrotrone, i ricercatori sono stati in grado di studiare l'esemplare in dettaglio e scoprire il suo ultimo pasto.

Si è scoperto che il trilobite si nutriva in modo non selettivo, consumando qualunque cosa incontrasse che fosse abbastanza piccola da stare in bocca o facilmente frantumata. I ricercatori non sono riusciti a determinare se gli alimenti fossero vivi, morti o una combinazione dei due.

La notevole conservazione del trilobite è attribuita al suo seppellimento da parte di una colata di fango sottomarino. Questa conservazione è simile ad altri fossili notevoli, come un mammifero e un dinosauro dal becco trovati intrecciati tra loro. In questo caso, i tessuti molli del trilobite sono stati evitati dagli spazzini, forse a causa delle condizioni nocive del suo tratto digestivo.

Questa scoperta fornisce preziose informazioni sulla vita dei trilobiti e mette in mostra la straordinaria conservazione che i fossili possono offrire. Sottolinea l'importanza dell'utilizzo di tecniche avanzate per svelare i segreti dell'antico passato.

