Svelare i segreti della storia della Terra con i biomarcatori

I cianobatteri hanno svolto un ruolo fondamentale nel plasmare la storia della Terra introducendo per la prima volta l’ossigeno atmosferico. Comprendere la loro evoluzione è fondamentale per ottenere informazioni sulla formazione degli ecosistemi moderni. Per anni, gli scienziati hanno creduto che il 2-metilhopanes, un tipo specifico di lipide fossile, fungesse da biomarcatore affidabile per identificare i cianobatteri nei sedimenti risalenti a centinaia di milioni di anni fa. Tuttavia, recenti scoperte hanno messo in discussione questa ipotesi rivelando che anche altri batteri, in particolare gli alfaproteobatteri, possono produrre questi lipidi.

Un team di ricercatori internazionali, guidato da Yosuke Hoshino del Centro di ricerca tedesco per le geoscienze GFZ e Benjamin Nettersheim del MARUM – Centro per le scienze ambientali marine dell’Università di Brema, ha intrapreso uno studio per scoprire la verità. Il loro obiettivo era comprendere la diversificazione filogenetica e la distribuzione dei geni responsabili della sintesi dei lipidi originari del 2-metilhopane, in particolare del gene HpnP. Analizzando l'acquisizione di questi geni in diversi organismi, miravano a determinare quali gruppi fossero in grado di produrre il biomarcatore.

I risultati dello studio, pubblicati sulla rivista Nature Ecology & Evolution, gettano nuova luce sulla storia evolutiva dei cianobatteri. I ricercatori hanno scoperto che il gene HpnP probabilmente esisteva nell’ultimo antenato comune dei cianobatteri oltre due miliardi di anni fa, mentre la sua comparsa negli alfaproteobatteri è avvenuta solo circa 750 milioni di anni fa. Ciò significa che il 2-metilhopane può essere considerato un biomarcatore affidabile per identificare i cianobatteri produttori di ossigeno durante periodi specifici della storia della Terra.

Combinando la genetica con la sedimentologia, la paleobiologia e la geochimica, questo studio evidenzia l’importanza degli approcci multidisciplinari nel perfezionare la nostra comprensione degli antichi ecosistemi. L'uso di biomarcatori, come il 2-metilhopane, consente agli scienziati di ricostruire gli ambienti primordiali con maggiore precisione, fornendo preziose informazioni sul passato della Terra.

