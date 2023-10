Multi-Gas Monitor (MGM) per il monitoraggio delle specie di gas sulla Stazione Spaziale Internazionale

La NASA ha bisogno di un sensore di gas in grado di monitorare un'ampia gamma di specie a bordo dei veicoli spaziali. Il sensore dovrebbe essere in grado di misurare i principali costituenti come ossigeno, anidride carbonica e vapore acqueo con elevata precisione. Inoltre, dovrebbe essere in grado di misurare il monossido di carbonio, l'acido cianidrico, l'acido cloridrico, l'acido fluoridrico, l'ammoniaca e l'idrazina chimica con elevata sensibilità e specificità in varie condizioni ambientali.

Per soddisfare questo requisito, la NASA ha incaricato Vista Photonics di sviluppare il progetto Anomaly Gas Analyser (AGA). L'AGA è un monitor multigas basato su laser a diodi accordabili in grado di misurare tutte le specie specificate più l'idrazina chimica. Una dimostrazione tecnologica durata due anni dell'MGM sulla Stazione Spaziale Internazionale ha aperto la strada allo sviluppo dell'AGA.

Attualmente, tre unità di sviluppo ingegneristico AGA sono state consegnate al Johnson Space Center della NASA per i test. Queste unità sono sottoposte a vari test per garantirne l'affidabilità e la funzionalità nell'ambiente spaziale. L'AGA sarà un hardware di volo fondamentale sia per Orion che per la Stazione Spaziale Internazionale.

Oltre all'interesse della NASA, anche la Marina americana ha mostrato interesse a testare il dispositivo simile all'AGA. La Marina prevede di aggiornare le proprie apparecchiature di monitoraggio ambientale sottomarino e sta valutando la possibilità di provare in mare un dispositivo più capace basato su AGA. Vista Photonics sta sviluppando attivamente un'architettura scalabile basata su AGA per la Marina, che include gas aggiuntivi come formaldeide, etilene, protossido di azoto, biossido di azoto, freon R12/R134a e acroleina.

La tecnologia principale dell'AGA è stata sviluppata da Vista Photonics attraverso il programma Small Business Innovation Research (SBIR) e ulteriori finanziamenti da parte della NASA ne hanno consentito l'espansione e lo sviluppo.

Nel complesso, i progetti MGM e AGA mirano a fornire capacità di monitoraggio del gas affidabili e accurate per veicoli spaziali e sottomarini, garantendo la sicurezza e il benessere degli astronauti e dei marinai in questi ambienti.

