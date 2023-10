I progressi nella spettroscopia di assorbimento

La spettroscopia di assorbimento è uno strumento di chimica analitica che misura l'intensità della luce assorbita da un campione in funzione della lunghezza d'onda. Questa tecnica fornisce preziose informazioni sulla struttura elettronica, sullo stato quantistico, sulla concentrazione del campione e sull'interazione con altre molecole. Un'area di interesse nella spettroscopia di assorbimento è lo studio delle molecole che possono assorbire simultaneamente due fotoni di luce a bassa energia. Queste molecole hanno una vasta gamma di applicazioni in vari campi, tra cui la microscopia, l’archiviazione di dati e i trattamenti medicinali.

Tuttavia, studiare questo fenomeno attraverso la sperimentazione diretta è impegnativo e la simulazione al computer viene spesso utilizzata come strumento complementare. Le simulazioni offrono una visione microscopica difficile da ottenere attraverso gli esperimenti. Il problema è che la simulazione di molecole più grandi richiede ampie risorse computazionali e l’elaborazione può richiedere giorni o addirittura mesi.

Per affrontare questo problema, il fisico Tárcius Nascimento Ramos e i suoi colleghi hanno proposto un metodo di calcolo alternativo in una recente pubblicazione su The Journal of Chemical Physics. Ramos, che ha conseguito il dottorato di ricerca presso l'Istituto di fisica dell'Università di San Paolo, è attualmente ricercatore presso l'Università di Namur in Belgio.

I ricercatori hanno valutato le prestazioni di un metodo semi-empirico ampiamente utilizzato in passato ma caduto in disgrazia a causa della sua natura approssimativa. Utilizzando questo metodo, sono riusciti a ridurre significativamente il tempo di calcolo su un computer convenzionale a sole quattro ore. Questo costo di calcolo ridotto ha permesso loro di prendere in considerazione un ampio campione statistico per le loro simulazioni.

Questo progresso nelle simulazioni della spettroscopia di assorbimento ha implicazioni promettenti per la ricerca futura. Fornisce un approccio più efficiente e accessibile allo studio del comportamento delle molecole che possono assorbire due fotoni di luce a bassa energia. Comprendendo le proprietà e le applicazioni di queste molecole, i ricercatori possono esplorare ulteriormente il loro potenziale in campi quali la microscopia, l'archiviazione di dati e la medicina.

Riferimento:

– Il giornale di fisica chimica (JCP)