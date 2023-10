Teschio di triceratopo appena scoperto svelato al Museo dell'Alberta

By

Un teschio di triceratopo lungo quasi due metri e largo due metri, che si ritiene appartenga a un dinosauro vissuto tra 68 e 69 milioni di anni fa, è stato svelato in un museo ad Alberta, in Canada. Questo teschio è un ritrovamento raro nelle colline sud-occidentali dell'Alberta, dove i fossili di dinosauro sono rari. L'esemplare, chiamato "Cali", è stato scoperto lungo Callum Creek, un affluente del fiume Oldman.

Il teschio è stato ritrovato nel 2014 e raccolto dai tecnici nel 2015 durante un sopralluogo a seguito delle gravi inondazioni avvenute nella zona. Ha trascorso molti anni in laboratorio per prepararsi alla ricerca e all'esposizione. A causa delle sue dimensioni e del suo peso, il cranio dovette essere rimosso dalla roccia circostante in sezioni più piccole.

Lo staff del museo ha impiegato oltre 6,500 ore di lavoro in sette anni per preparare il fossile, rimuovendo più di 815 chilogrammi di roccia dura. Il teschio stesso pesa quasi 500 chilogrammi, rendendolo una scoperta massiccia e impressionante. Si ritiene che il triceratopo non fosse completamente sviluppato, il che indica che sarebbe potuto diventare ancora più grande se fosse vissuto più a lungo.

Oltre al teschio di triceratopo, la nuova mostra “Fossils in Focus” del museo presenta impronte di dinosauro, un altro teschio di dinosauro con le corna, un fossile di coccodrillo e fossili di piante. Si prevede che in futuro verranno pubblicate ulteriori ricerche scientifiche relative al fossile.

Fonti: stampa canadese