Teschio di triceratopo appena scoperto svelato al Museo dell'Alberta

Un teschio di triceratopo lungo quasi due metri e largo due metri è stato svelato in un museo ad Alberta, in Canada. Il cranio è stato scoperto ai piedi delle colline sud-occidentali dell'Alberta nel 2014 e raccolto dai tecnici nel 2015, durante un'indagine successiva alle inondazioni del 2013 nell'Alberta meridionale.

Il triceratopo, vissuto tra 68 e 69 milioni di anni fa, è una rarità nella zona. Il teschio, rinvenuto lungo Callum Creek, si trova a circa due ore a sud di Calgary e a trenta chilometri a nord di Lundbreck. Il campione ha trascorso diversi anni in laboratorio per essere preparato per la ricerca e l'esposizione.

Il processo di preparazione prevedeva la rottura del cranio in pezzi più piccoli a causa delle sue dimensioni e del suo peso. Il team del museo ha impiegato oltre 6,500 ore in sette anni per rimuovere più di 815 chilogrammi di roccia dura ed esporre il teschio. Il cranio stesso pesa quasi 500 chilogrammi ed è considerato piuttosto massiccio.

Si ritiene che il triceratopo sia un individuo giovanile, poiché non era completamente sviluppato. Ciò suggerisce che sarebbe potuto crescere ancora di più se fosse vissuto più a lungo. Lo staff del museo ha chiamato il fossile “Cali” in onore della zona in cui è stato ritrovato.

Oltre al teschio del triceratopo, la nuova mostra "Fossils in Focus" del museo presenta altri manufatti affascinanti, tra cui impronte di dinosauro, un altro teschio di dinosauro con le corna, un coccodrillo fossile e fossili di piante.

La scoperta di questo cranio di triceratopo apre la possibilità di ulteriori ricerche e studi scientifici. Il museo spera che questo ritrovamento possa far luce sulla storia e sull'evoluzione di queste creature preistoriche.

– La stampa canadese