Un raro teschio di triceratopo rinvenuto in Alberta

Un cranio di triceratopo raro e ben conservato è stato scoperto ai piedi delle colline sud-occidentali dell'Alberta. Il cranio, che misura circa due metri in lunghezza e larghezza, è stato ritrovato nel 2014 e raccolto dai tecnici nel 2015 durante un sopralluogo condotto dopo l'alluvione avvenuta nel 2013.

Negli ultimi anni, i ricercatori hanno scoperto più di 200 nuovi siti fossili nella zona e raccolto quasi 500 esemplari. Tuttavia, il cranio del triceratopo è stato considerato la scoperta più significativa. Questo particolare triceratopo visse circa 68-69 milioni di anni fa e i fossili di dinosauro non si trovano comunemente nella regione in cui è stato scoperto.

Il teschio, chiamato “Cali”, ha trascorso diversi anni in laboratorio in fase di preparazione per la ricerca e l’esposizione. A causa delle sue dimensioni e del suo peso, il teschio dovette essere accuratamente rimosso dalla roccia circostante. Lo staff del museo ha dedicato oltre 6,500 ore di lavoro e ha rimosso più di 815 chilogrammi di roccia per svelare il teschio, che pesa quasi 500 chili.

Si ritiene che il triceratopo sia un individuo giovanile, poiché non era completamente sviluppato. Se fosse vissuto più a lungo, sarebbe potuto diventare ancora più grande. La scoperta ha suscitato interesse tra gli scienziati, ansiosi di scoprire ulteriori informazioni su questa particolare specie di triceratopo.

Oltre al teschio di triceratopo, la mostra "Fossils in Focus" al museo presenta anche impronte di dinosauro, un altro teschio di dinosauro con le corna, un coccodrillo fossile e fossili di piante.

Questa rara scoperta di un triceratopo apporta preziose conoscenze sulla storia e la diversità dei dinosauri, facendo luce sulla loro esistenza milioni di anni fa.

– La stampa canadese