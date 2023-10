Il teschio di triceratopo meglio conservato trovato in Canada ora in mostra

Il Royal Tyrrell Museum di Alberta espone il cranio di triceratopo meglio conservato e più completo mai trovato in Canada. Il teschio fa parte della mostra annuale “Fossils in Focus” del museo, che mette in risalto scoperte significative e nuove ricerche.

Il curatore della sistematica e dell'evoluzione dei dinosauri presso il museo, Caleb Brown, ha parlato della rarità di trovare un cranio di triceratopo così completo in Canada. Sebbene siano relativamente comuni negli Stati Uniti, trovarne uno in Canada è piuttosto raro.

Il cranio è stato scoperto nel 2014 durante un'indagine dopo le inondazioni del sud dell'Alberta nel 2013. I tecnici lo hanno raccolto nel 2015 insieme a quasi 500 altri esemplari provenienti da oltre 200 nuovi siti fossili. Brown descrive il teschio come “bellissimo” e crede che sia il miglior ritrovamento della collezione.

Il cranio del triceratopo, che misura circa due metri di lunghezza e larghezza, è stato trovato ai piedi delle colline sud-occidentali dell'Alberta, un'area dove i fossili di dinosauro sono rari. Ha trascorso diversi anni in laboratorio per essere preparato con cura per la ricerca e l'esposizione.

Lo staff del museo ha impiegato oltre 6,500 ore in sette anni per preparare il fossile, soprannominato “Cali” per la zona in cui è stato ritrovato. Hanno rimosso più di 815 chilogrammi di roccia per esporre il teschio. Il cranio stesso pesa quasi 500 chilogrammi.

Si ritiene che il triceratopo non fosse completamente sviluppato, il che indica che aveva il potenziale per diventare ancora più grande se fosse sopravvissuto più a lungo. Brown ha anche detto che in futuro verranno effettuate ricerche scientifiche relative al fossile.

Oltre al teschio di triceratopo, la mostra "Fossils in Focus" comprende anche impronte di dinosauro, un altro teschio di dinosauro con le corna, un fossile di coccodrillo e fossili di piante.

Fonti: stampa canadese