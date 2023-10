Il Royal Tyrrell Museum espone il teschio di triceratopo meglio conservato trovato in Canada

Il Royal Tyrrell Museum di Drumheller, Alberta, ora espone il cranio di triceratopo meglio conservato e più completo mai trovato in Canada. Questa straordinaria scoperta fa parte della mostra annuale “Fossils in Focus” del museo, che presenta reperti significativi e nuove ricerche. Secondo Caleb Brown, curatore della sistematica e dell'evoluzione dei dinosauri, questo cranio di triceratopo non è solo il più completo in Canada, ma anche piuttosto raro per il paese.

Il teschio, che misurava quasi due metri di lunghezza e due di larghezza, è stato portato alla luce nel 2014 e raccolto dai tecnici un anno dopo durante un sondaggio successivo alle inondazioni del 2013 nel sud dell'Alberta. È stato scoperto lungo Callum Creek, un affluente del fiume Oldman, ai piedi delle colline sud-occidentali dell'Alberta, un'area dove i fossili di dinosauro non si trovano comunemente.

Dopo la sua scoperta, il teschio è stato sottoposto ad un ampio processo di preparazione che ha richiesto diversi anni. Lo staff del museo, dedicando oltre 6,500 ore distribuite in sette anni, ha rimosso meticolosamente più di 815 chilogrammi di roccia dura per esporre il teschio. Le dimensioni del cranio, del peso di quasi 500 chilogrammi, hanno richiesto che fosse estratto in pezzi più piccoli.

Soprannominato "Cali", si ritiene che il cranio del triceratopo appartenesse a un dinosauro non completamente sviluppato, suggerendo che sarebbe potuto diventare ancora più grande se fosse vissuto più a lungo. Oltre a questa straordinaria scoperta, la mostra "Fossils in Focus" al Royal Tyrrell Museum presenta anche impronte di dinosauro, un altro teschio di dinosauro con le corna, un fossile di coccodrillo e fossili di piante.

Si prevede che verranno condotte ulteriori ricerche scientifiche su questo straordinario cranio di triceratopo. Con le sue dimensioni impressionanti e il livello di conservazione, il teschio fornisce preziose informazioni sulla biologia e sull’evoluzione di queste antiche creature.

Fonte: The Canadian Press