Il teschio di triceratopo meglio conservato trovato in Canada viene svelato al Royal Tyrrell Museum

Il Royal Tyrrell Museum di Alberta espone ora il teschio di triceratopo più completo e meglio conservato mai trovato in Canada. L'imponente teschio fa parte della mostra annuale “Fossils in Focus” del museo, che mette in risalto le ultime scoperte e ricerche significative.

Il curatore della sistematica e dell'evoluzione dei dinosauri, Caleb Brown, descrive il cranio come "il cranio di triceratopo più completo e meglio conservato in Canada". Sebbene i fossili di triceratopo siano relativamente comuni negli Stati Uniti, sono rari in Canada, il che rende questa scoperta particolarmente degna di nota.

Scoperto nel 2014 dai tecnici che stavano esaminando l'area dopo una grave inondazione, il teschio lungo quasi due metri e largo due metri si trovava ai piedi delle colline sud-occidentali dell'Alberta. Questa regione non è tipicamente associata ai fossili di dinosauro, il che aumenta l'importanza di questa scoperta. Il teschio è stato trovato nella zona di Callum Creek, un affluente del fiume Oldman, a circa due ore a sud di Calgary.

Dopo la sua scoperta, il teschio è stato sottoposto ad anni di preparazione in laboratorio prima di essere pronto per essere esposto. Date le sue dimensioni e il suo peso, l'esemplare è stato estratto con attenzione, sfruttando le rotture esistenti nella roccia. Lo staff del museo ha impiegato oltre 6,500 ore distribuite in sette anni per rimuovere meticolosamente oltre 815 chilogrammi di roccia dura per rivelare il teschio. Il cranio stesso pesa quasi 500 chili, evidenziando le sue enormi dimensioni.

I ricercatori ritengono che il triceratopo non fosse completamente sviluppato, suggerendo che sarebbe potuto diventare ancora più grande se fosse vissuto più a lungo. Inoltre, verranno condotte ulteriori ricerche scientifiche su questo straordinario fossile.

Oltre al teschio di triceratopo, la mostra "Fossils in Focus" comprende anche impronte di dinosauro, un altro teschio di dinosauro con le corna, un fossile di coccodrillo e fossili di piante.

Fonte:

– Il Museo reale Tyrrell

– Colette Derworiz, La stampa canadese