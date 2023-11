La nuova scoperta sfida la comprensione convenzionale delle stelle enormi

Un recente studio condotto da ricercatori dell’Università di Leeds ha svelato una scoperta rivoluzionaria che potrebbe rimodellare la nostra comprensione delle stelle Be massicce. Contrariamente alle ipotesi precedenti secondo cui le stelle Be esistono principalmente in sistemi binari, la ricerca suggerisce che queste stelle enigmatiche facciano più probabilmente parte di sistemi stellari tripli. Questa scoperta, basata sui dati raccolti dal satellite Gaia, sfida le teorie tradizionali sulla formazione stellare e ha implicazioni di vasta portata per la nostra comprensione di vari fenomeni astronomici, come i buchi neri, le stelle di neutroni e le onde gravitazionali.

Conosciute per i loro caratteristici dischi di gas, le stelle Be sono rimaste un mistero per oltre un secolo. Il consenso prevalente tra gli astronomi è che questi dischi di gas fossero il risultato della rapida rotazione di stelle Be che interagiscono con un'altra stella in un sistema binario. Tuttavia, la nuova ricerca dell’Università di Leeds propone una spiegazione diversa.

Il ricercatore capo, il signor Dodd e il professor Oudmaijer, hanno utilizzato i dati del satellite Gaia per studiare il movimento delle stelle nel cielo notturno per periodi prolungati. Analizzando le traiettorie delle stelle B (trasferimento di massa) e delle stelle Be, sono stati in grado di discernere una differenza significativa nel tasso di compagne tra i due gruppi. Sorprendentemente, è emerso che le stelle Be avevano un tasso di compagni inferiore, contrariamente alle aspettative. Tuttavia, un ulteriore esame ha rivelato che questa discrepanza era dovuta all’influenza di una terza stella sul sistema.

I ricercatori ipotizzano che in molti casi, una terza stella nel sistema triplo fa sì che la stella compagna si avvicini alla stella Be. Questa vicinanza consente il trasferimento di massa tra le due stelle, determinando la formazione del caratteristico disco di gas osservato attorno alle stelle Be. È interessante notare che questo potrebbe anche spiegare perché questi compagni non sono più rilevabili, poiché diventano troppo deboli dopo aver perso una quantità significativa di massa.

Le implicazioni di questa scoperta vanno oltre lo studio delle stelle Be. Comprendere la complessità dei sistemi stellari tripli e il loro ruolo nell’evoluzione stellare potrebbe fornire preziose informazioni sulla natura dei buchi neri, delle stelle di neutroni e delle sorgenti delle onde gravitazionali. Questa rivelazione arriva in un momento emozionante in cui la ricerca sulle onde gravitazionali sta avanzando rapidamente e lo studio della binarità nei sistemi stellari sta diventando sempre più cruciale.

Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche per confermare ed esplorare le complessità dei sistemi stellari tripli, questo studio segna una pietra miliare significativa nella nostra comprensione delle stelle Be massicce e del loro posto nell’universo. Sfidando le ipotesi convenzionali, i ricercatori dell’Università di Leeds hanno aperto nuove porte per scoprire i misteri degli oggetti celesti e la loro evoluzione.