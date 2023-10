Gli alberi emettono più inquinamento atmosferico mentre il clima si riscalda, secondo uno studio

Secondo un nuovo studio condotto dai ricercatori della Michigan State University, gli alberi, tra cui querce e pioppi, rilasceranno più isoprene, un composto che contribuisce all’inquinamento atmosferico, con l’aumento della temperatura globale. Lo studio, pubblicato negli Atti della National Academy of Sciences, ha scoperto che con il riscaldamento del pianeta, piante come querce e pioppi emetteranno più isoprene, esacerbando la scarsa qualità dell’aria e contribuendo al particolato e all’ozono a bassa atmosfera. Tuttavia, se da un lato l’isoprene peggiora l’inquinamento atmosferico, dall’altro migliora anche la qualità dell’aria pulita e aiuta le piante a diventare più resistenti a fattori di stress come gli insetti e le alte temperature. Lo studio solleva interrogativi sulla ricerca del giusto equilibrio tra la resilienza delle piante e l’inquinamento atmosferico. I ricercatori stanno lavorando per comprendere i processi biomolecolari alla base della produzione di isoprene nelle piante e in che modo questi processi sono influenzati dai cambiamenti climatici. Negli esperimenti condotti con piante di pioppo, i ricercatori hanno anche scoperto che il riscaldamento aumentava le emissioni di isoprene più di dieci volte.

L’isoprene è il secondo idrocarburo più emesso sulla Terra, dopo il metano prodotto dalle attività umane. L'isoprene interagisce con i composti dell'ossido di azoto presenti nell'inquinamento atmosferico, creando ozono, aerosol e altri sottoprodotti dannosi per l'uomo e le piante. I ricercatori sperano che i loro risultati possano aiutare ad anticipare le future emissioni di isoprene e a informare meglio le decisioni sulla piantagione di alberi e sul controllo dell’inquinamento da ossido di azoto.

Fonte:

- Atti della National Academy of Sciences