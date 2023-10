Gli alberi che emettono più isoprene potrebbero aggravare i problemi di inquinamento atmosferico e ozono

By

I ricercatori hanno scoperto che con il riscaldamento del pianeta, alberi come querce e pioppi potrebbero finire per emettere più isoprene, un composto che contribuisce alla scarsa qualità dell’aria. L’isoprene aggrava il problema della concentrazione di particolato nell’atmosfera e si aggiunge al problema dell’ozono a bassa atmosfera. Tuttavia, questo composto migliora anche la qualità dell’aria pulita e aumenta la resilienza delle piante contro i fattori di stress ambientale.

Lo studio, pubblicato negli Atti della National Academy of Sciences, evidenzia il dilemma di trovare un equilibrio tra i benefici e gli svantaggi delle emissioni di isoprene. Tom Sharkey, l'autore corrispondente della ricerca, sottolinea l'importanza di comprendere la questione per trovare soluzioni efficaci.

L’isoprene è oggetto di studio sin dagli anni ’1970, con livelli di emissioni secondi solo al metano derivante dalle attività umane. Negli anni ’1980 furono avanzate affermazioni errate riguardo agli impianti che producevano più inquinamento atmosferico rispetto ai veicoli. L'isoprene reagisce con i composti delle centrali elettriche a carbone e contribuisce alla formazione di ozono, aerosol e altri sottoprodotti dannosi per la salute umana e vegetale.

La qualità dell’aria sottovento rispetto alle città può essere peggiore della qualità dell’aria all’interno delle città stesse a causa della combinazione di isoprene e ossidi di azoto. Quando l’aria carica di isoprene attraversa una città, diventa fortemente inquinata. I ricercatori stanno attualmente studiando i processi biomolecolari che portano alla produzione di isoprene nelle piante.

Contrariamente alle precedenti credenze secondo cui le piante producono isoprene esclusivamente durante la fotosintesi, i ricercatori hanno scoperto che un aumento dei livelli di anidride carbonica riduce il tasso di produzione di isoprene, mentre l’aumento delle temperature ha l’effetto opposto. Questa ricerca consentirà agli scienziati di stimare meglio i futuri livelli di emissioni di isoprene dalle piante.

Con questa conoscenza, gli scienziati possono lavorare per trovare modi per mitigare gli impatti negativi delle emissioni di isoprene sfruttandone al tempo stesso i benefici per la resilienza delle piante e l’adattamento ambientale.

Fonte:

– Titolo: Gli alberi che emettono più isoprene potrebbero aggravare i problemi di inquinamento atmosferico e ozono

– Fonte: Atti dell’Accademia Nazionale delle Scienze