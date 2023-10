Gli scienziati scoprono un'enorme tempesta solare 14,300 anni fa

Un team internazionale di scienziati ha fatto una scoperta significativa riguardante una massiccia tempesta solare avvenuta circa 14,300 anni fa. I ricercatori hanno analizzato gli anelli degli antichi alberi per identificare un picco nei livelli di radiocarbonio, indicando il verificarsi della più grande tempesta solare mai registrata.

Il team, composto da ricercatori di varie istituzioni, tra cui il Collège de France, l’Università di Aix-Marseille e l’Università di Leeds, ha esaminato tronchi d’albero subfossili trovati vicino al fiume Drouzet nelle Alpi francesi meridionali. Studiando i singoli anelli degli alberi, gli scienziati sono stati in grado di ricostruire i cambiamenti ambientali per ogni anno di vita dell'albero. La combinazione di sezioni di più alberi ha permesso al team di creare un record che abbraccia migliaia di anni.

Attraverso l’analisi di minuscoli campioni di anelli di alberi, i ricercatori hanno scoperto un picco senza precedenti nei livelli di radiocarbonio esattamente 14,300 anni fa. I confronti con le misurazioni del berillio ottenute dalle carote di ghiaccio della Groenlandia suggeriscono che questo picco è stato causato da una massiccia tempesta solare che ha rilasciato un volume significativo di particelle energetiche nell’atmosfera terrestre.

Le tempeste solari, note anche come espulsioni di massa coronale o brillamenti, comportano il rilascio di particelle cariche e campi magnetici dal sole, che viaggiano verso la Terra trasportati dal vento solare. Quando queste particelle e campi entrano in collisione con la magnetosfera terrestre, si verifica una tempesta solare, che porta alla formazione di nuovi isotopi nell'atmosfera, tra cui il berillio-10 e il radiocarbonio (carbonio-14).

È stato scoperto che il verificarsi di eventi solari estremi, come i brillamenti solari e le espulsioni di massa coronale, produce esplosioni a breve termine di particelle energetiche e conseguenti picchi nei livelli di radiocarbonio. Questi eventi pongono potenziali rischi per le infrastrutture e i sistemi della Terra. I trasformatori delle reti elettriche potrebbero essere danneggiati in modo permanente, provocando blackout prolungati, mentre i satelliti cruciali per la navigazione e la comunicazione potrebbero essere resi inutilizzabili. Gli astronauti potrebbero anche trovarsi ad affrontare maggiori rischi legati alle radiazioni.

La tempesta di 14,300 anni fa recentemente identificata è la più grande mai registrata, il doppio degli eventi Miyake precedentemente confermati avvenuti 1,030 e 1,250 anni fa. Tuttavia, le cause precise e la frequenza di queste tempeste solari estreme non sono ancora del tutto chiare e prevederne il verificarsi rimane una sfida.

Lo studio di queste tempeste solari sottolinea la necessità di comprendere il comportamento del sole e le potenziali minacce che rappresenta per la società. I ricercatori continuano a studiare la frequenza delle passate tempeste solari per valutare i rischi futuri. Si stanno compiendo sforzi per monitorare l’attività solare e il suo impatto sulle infrastrutture attraverso organizzazioni come lo Space Weather Prediction Center della National Oceanic and Atmospheric Administration.

