Un nuovo studio rivela il potenziale di ripetuti terremoti nel Pacifico nordoccidentale

Un recente studio condotto dall’Università dell’Arizona ha trovato prove di un grave terremoto avvenuto nelle Puget Lowlands, nella parte occidentale di Washington, oltre 1,000 anni fa. Attraverso l'analisi degli anelli degli alberi, i ricercatori sono stati in grado di determinare che l'evento sismico si è verificato alla fine del 923 d.C. o all'inizio del 924. Questa scoperta ha implicazioni significative, poiché suggerisce la possibilità che un terremoto simile si verifichi nella regione in futuro.

L’antico terremoto fu probabilmente il risultato della rottura di più faglie superficiali nella regione, provocando un terremoto di magnitudo 7.8 stimato. Analogamente ai recenti terremoti in Turchia-Siria, è possibile che si siano verificati terremoti gemelli consecutivi con magnitudo stimate di 7.5 e 7.3. È noto che le faglie superficiali producono scuotimenti più violenti e mirati rispetto ad altri tipi di terremoti.

I risultati di questo studio sottolineano l’importanza di considerare l’interconnessione delle faglie superficiali nella regione quando si sviluppano progetti e politiche ingegneristiche. Attualmente, i modelli di rischio regionali non riflettono questa possibilità, ma la ricerca suggerisce che dovrebbero.

Per determinare la tempistica dell’antico terremoto, i ricercatori hanno fatto affidamento sugli anelli degli alberi. Ogni anno gli alberi aggiungono anelli attorno ai loro tronchi, la cui larghezza è influenzata dalle condizioni climatiche di quel periodo. Confrontando i modelli di crescita degli alberi morti con i modelli degli alberi vivi, i ricercatori sono stati in grado di stabilire le date esatte in cui morirono gli alberi uccisi dal terremoto.

Lo studio ha anche beneficiato di una massiccia tempesta solare avvenuta tra gli anni 774 e 775, che ha provocato un picco nel radiocarbonio. Misurando i livelli di radiocarbonio negli anelli degli alberi uccisi dal terremoto, i ricercatori sono stati in grado di confermare la tempistica del terremoto.

Nel complesso, questo studio evidenzia la necessità di ulteriori ricerche e preparazione nella regione del Pacifico nordoccidentale. È fondamentale comprendere i rischi potenziali associati alle faglie superficiali e all’interconnessione tra di loro per proteggere i milioni di persone che risiedono nell’area.

