I ricercatori utilizzano motoseghe subacquee e anelli di alberi per determinare la tempistica dei terremoti passati e la potenziale minaccia per Seattle

I ricercatori dell’Università dell’Arizona hanno fatto un passo avanti nella comprensione dei tempi e della potenziale minaccia dei terremoti nel Pacifico nordoccidentale. Utilizzando motoseghe sottomarine e studiando gli anelli degli alberi, il team è stato in grado di individuare il verificarsi di due significativi terremoti che hanno colpito la regione oltre 1,000 anni fa. Si stima che questi terremoti gemelli abbiano avuto una magnitudo di 7.8, paragonabile ai recenti terremoti mortali in Turchia e Siria.

Lo studio ha rivelato che i terremoti di faglia superficiale, che si riscontrano comunemente nel Pacifico nordoccidentale, sono in qualche modo collegati tra loro. Questa connessione può avvenire sia nel sottosuolo che attraverso il trasferimento di stress da una faglia all'altra. I risultati hanno importanti implicazioni per i modelli di rischio regionali e la progettazione ingegneristica nell’area di Seattle.

Le squadre di sub sono state impiegate per utilizzare motoseghe subacquee per raccogliere anelli dagli alberi sul fondo dei laghi Washington e Sammamish. I ricercatori hanno scoperto che i due terremoti si sono verificati alla fine del 923 o all'inizio del 924 d.C. I terremoti hanno provocato vari fenomeni geologici, tra cui la spinta in aria di una scogliera alta 25 piedi, tsunami locali e frane che hanno distrutto foreste e detriti nei laghi vicini. .

Gli anelli degli alberi hanno svolto un ruolo cruciale nel determinare la tempistica di questi terremoti. Studiando i modelli di crescita degli anelli degli alberi in diverse località, i ricercatori hanno scoperto che gli alberi morirono nello stesso anno sia nella faglia di Saddle Mountain che in quella di Seattle. Queste informazioni, insieme al picco dei livelli di radiocarbonio causato da una tempesta solare tra il 774 e il 775 d.C., hanno confermato la tempistica dei terremoti.

Questa ricerca ha migliorato la nostra comprensione dei rischi dei terremoti nel Pacifico nordoccidentale. Mostra che i terremoti di faglia superficiale possono verificarsi in modo sincrono o in rapida successione, evidenziando la potenziale minaccia per l’area di Seattle. I risultati richiedono l’integrazione di questa possibilità nei modelli e nelle politiche di rischio regionali per prepararsi meglio ai futuri terremoti nella regione.

Fonte:

- Università dell'Arizona

– Notizie globali (2023)