Un nuovo studio evidenzia l’importanza dei grandi erbivori nel miglioramento della biodiversità

Un recente studio condotto da un gruppo di ricerca internazionale, tra cui l’Università di Lund, ha fatto luce sul ruolo cruciale che i grandi erbivori svolgono nel modellare la copertura arborea e la biodiversità delle regioni protette di tutto il mondo. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica One Earth, ha utilizzato dati satellitari globali per mappare la copertura arborea in queste aree.

I risultati indicano che le aree con un’alta concentrazione di grandi erbivori tendono ad avere una copertura arborea più diversificata, che a sua volta migliora la biodiversità complessiva. I ricercatori hanno scoperto che la presenza di queste megafauna, come elefanti, bisonti e alci, porta a una copertura arborea più sparsa ma più diversificata rispetto alle aree prive di grandi erbivori.

“Questi nuovi risultati della ricerca evidenziano la necessità di integrare i grandi erbivori nelle strategie di ripristino e conservazione”, ha osservato Lanhui Wang, ricercatore in geografia fisica e scienza degli ecosistemi presso l’Università di Lund. I grandi erbivori non solo contribuiscono alla diversa struttura della vegetazione, ma creano anche un ricco habitat per numerose altre specie attraverso il consumo di vegetazione e disturbi fisici.

Tuttavia, lo studio sottolinea anche che il ruolo dei grandi erbivori è spesso trascurato nella gestione sostenibile del territorio e negli sforzi di ripristino degli ecosistemi. Wang ha dichiarato: “In un momento in cui le iniziative globali sono intensamente focalizzate sulla lotta al cambiamento climatico e alla perdita di biodiversità, i nostri risultati evidenziano la necessità di una discussione più ampia e sfumata sulla gestione degli ecosistemi e sulle misure di conservazione”.

Con le Nazioni Unite che hanno dichiarato gli anni ’2020 come il decennio del ripristino degli ecosistemi, 115 paesi si sono impegnati a ripristinare vaste aree naturali. I ricercatori sostengono che il raggiungimento di questi obiettivi di ripristino richiede la presenza di un maggior numero di grandi erbivori selvatici in tutto il mondo. Questi animali svolgono un ruolo vitale nel promuovere la copertura degli alberi, il sequestro del carbonio e la diversità degli habitat.

In conclusione, lo studio sottolinea l’importanza di integrare la comprensione dell’impatto ecologico dei grandi erbivori nelle strategie di conservazione e ripristino. In questo modo possiamo preservare meglio la biodiversità, combattere il cambiamento climatico e garantire la resilienza a lungo termine degli ecosistemi.

