Nuovo titolo: Svelare la mistica delle sedie irlandesi per l'arte e l'artigianato

By

Una collezione rara e accattivante di sedie Arts and Crafts, create tra il 1880 e il 1900, sarà esposta all'asta alla Sheppard's Gentleman's Library il mese prossimo. Realizzate in noce splendidamente scolpito e adornate con lussuosi sedili imbottiti in velluto, queste sedie portano il marchio inconfondibile di Fota House, una illustre tenuta irlandese. Con un valore stimato tra gli 8,000 e i 12,000 € (fonte: Sheppard's), queste intricate sedie offrono uno sguardo sul ricco patrimonio culturale dell'Irlanda.

Philip Sheppard, il proprietario della casa d'aste, ha un legame intimo con queste sedie, riconoscendo il loro significato che va oltre i semplici oggetti d'arte. Li vede come condotti verso una narrazione antica. Con un profondo senso di convinzione, afferma: “Ci dicono chi e cosa sono”.

Ad un esame più attento, diventa evidente che ogni sedia nasconde un segreto nascosto: una misteriosa faccia pelosa nascosta nel suo design. Il catalogo chiarisce questo enigma, descrivendo come il tabellone scolpito raffiguri due cherubini, uno sveglio e l'altro addormentato. Questi esseri celestiali estendono le loro ali, trasformandosi senza soluzione di continuità in un fogliame stravagante composto da foglie di acanto. Al centro di questo verdeggiante arazzo, sotto il labbro superiore e il naso meticolosamente scolpiti, risiede il volto dell'enigmatico Uomo Verde. Simbolo della rinascita stagionale, l'Uomo Verde è diventato un motivo architettonico celebre in tutto il mondo. Tuttavia, una tale rappresentazione è una rarità nei mobili irlandesi, il che rende queste sedie ancora più eccezionali.

FAQ:

D: Qual è il valore stimato di queste sedie Arts and Crafts?

R: Il valore stimato di queste sedie è compreso tra 8,000 e 12,000 euro (fonte: Sheppard's).

D: Quando verranno messe all'asta queste sedie?

R: Queste sedie faranno parte della vendita della Sheppard's Gentleman's Library il 7 e 8 novembre.

D: Qual è il significato della faccia nascosta in ogni sedia?

R: Il volto nascosto in ogni sedia aggiunge un elemento intrigante al design, rappresentando l'Uomo Verde, un motivo architettonico che simboleggia la rinascita stagionale.

D: Perché queste sedie sono considerate rare?

R: Queste sedie sono considerate rare a causa della loro associazione con Fota House, una notevole tenuta irlandese, e della scarsità del motivo dell'Uomo Verde nei mobili irlandesi.