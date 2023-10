Alla scoperta di TRAPPIST-1: uno sguardo al sistema solare 2.0

By

TRAPPIST-1, un sistema stellare distante solo 39 anni luce da noi, ha catturato l'attenzione degli scienziati planetari. Viene spesso definito “Sistema Solare 2.0” a causa dei suoi sette pianeti rocciosi, di dimensioni terrestri, che orbitano attorno a una stella nana rossa. Nel 2017, il telescopio spaziale Spitzer della NASA ha scoperto la collezione unica di pianeti delle dimensioni della Terra di TRAPPIST-1 situati nella zona abitabile della stella, rendendolo un argomento affascinante per ulteriori esplorazioni.

Recentemente, i ricercatori hanno utilizzato le potenti capacità del James Webb Space Telescope (JWST) per studiare questi intriganti esopianeti. Uno studio pubblicato su The Astrophysical Journal Letters si è concentrato su TRAPPIST-1b, il pianeta più vicino alla sua stella e quindi il più facile da studiare. Utilizzando lo strumento NIRISS di JWST, i ricercatori hanno esaminato la luce stellare che passa attraverso l'atmosfera di TRAPPIST-1b, cercando specificamente segni di un'atmosfera.

Sebbene lo studio non abbia rilevato un’atmosfera attorno a TRAPPIST-1b, ha rivelato l’importanza dell’influenza della stella sulle osservazioni. I ricercatori hanno notato che gli effetti della stella devono essere compresi a fondo per interpretare accuratamente eventuali futuri segnali atmosferici provenienti da altri pianeti del sistema, in particolare quelli situati nella zona abitabile.

Inoltre, gli scienziati hanno riscontrato “segnali fantasma” nella luce stellare che provenivano da punti scuri e luminosi sulla stella stessa. Anche se questi segnali non erano esplicitamente correlati all’atmosfera del pianeta, forniscono preziose informazioni che possono impedire ai ricercatori di trarre conclusioni premature sulla composizione delle atmosfere degli esopianeti.

Una delle discrepanze notevoli tra TRAPPIST-1 e il nostro sistema solare è la sua stella centrale. TRAPPIST-1 è una stella nana rossa, più comune delle stelle simili al Sole. Il suo pianeta più vicino, TRAPPIST-1b, riceve molte più radiazioni della Terra e ha una temperatura superficiale compresa tra 120 e 220 gradi Celsius. Le stelle nane rosse, note per la loro imprevedibilità, generano brillamenti stellari che possono influenzare le misurazioni della luce bloccata dai pianeti. Tenere conto di questi brillamenti è fondamentale per garantire un’interpretazione accurata dei dati.

Sebbene lo studio non abbia rilevato un’atmosfera su TRAPPIST-1b, rimane la possibilità che si tratti di un’atmosfera sottile composta da acqua, anidride carbonica o metano. In alternativa, TRAPPIST-1b potrebbe avere un’atmosfera simile a Titano, la luna di Saturno, che vanta una densa atmosfera.

Il sistema TRAPPIST-1, che prende il nome dal piccolo telescopio dei pianeti in transito e dei planetesimi che per primo scoprì tre dei suoi pianeti, continua ad affascinare gli astronomi. Le approfondite ricerche condotte con il telescopio spaziale Spitzer hanno fatto luce sulle proprietà di questi pianeti rocciosi.

Fonti: The Astrophysical Journal Letters