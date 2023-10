Razzi TRAPPIST-1 studiati con il telescopio spaziale James Webb

Un team di astrofisici guidato dall’Università del Colorado Boulder ha utilizzato il James Webb Space Telescope (JWST) per studiare i brillamenti solari nel sistema TRAPPIST-1. TRAPPIST-1 è una stella nana rossa situata a 39 anni luce di distanza ed è nota per i suoi sette pianeti rocciosi, tre dei quali si trovano nella zona abitabile della stella. I ricercatori hanno eseguito un’analisi spettroscopica dettagliata di quattro brillamenti solari in TRAPPIST-1 utilizzando i dati di JWST. L'obiettivo era comprendere in che modo l'attività dei brillamenti influisce sull'abitabilità planetaria e caratterizzare gli ambienti planetari nei sistemi stellari delle nane rosse.

Precedenti studi hanno dimostrato che le stelle nane rosse di tipo M, come TRAPPIST-1, possono ospitare pianeti terrestri all’interno delle loro zone abitabili. Tuttavia, le nane rosse sono soggette ad attività di brillamento, il che solleva preoccupazioni sulla capacità dei pianeti di mantenere la propria atmosfera. Con l'ottica infrarossa avanzata di JWST, gli astronomi possono ottenere spettri dalle atmosfere di questi pianeti, fornendo dati sulla loro composizione chimica.

Il team ha registrato una serie di brillamenti da TRAPPIST-1 nell'arco di 27 ore utilizzando gli strumenti NIRSpec e NIRISS di JWST. Questa è la prima volta che gli astronomi osservano brillamenti nelle lunghezze d'onda del vicino infrarosso. Le osservazioni hanno coinciso con il transito di tre pianeti TRAPPIST-1 davanti alla stella, consentendo ai ricercatori di studiare le interazioni tra i brillamenti e le atmosfere dei pianeti.

Separando la luce prodotta dai brillamenti dalla normale radiazione della stella, il team è riuscito a raccogliere dati più chiari e accurati sulle atmosfere dei sette pianeti di TRAPPIST-1. Comprendere gli effetti dei brillamenti è fondamentale per interpretare correttamente le osservazioni atmosferiche e determinare la potenziale abitabilità di questi esopianeti.

Lo studio fornisce preziose informazioni sul comportamento di TRAPPIST-1 e di altri sistemi stellari nani rossi. In futuro, gli astronomi sperano di studiare le atmosfere di più esopianeti e di indagare ulteriormente sulla possibilità di vita oltre il nostro sistema solare.

