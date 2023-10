Trasformare le acque reflue in sostanze chimiche preziose con la luce solare

I ricercatori dell’Istituto di tecnologia avanzata di Shenzhen e dell’Istituto di tecnologia di Harbin hanno sviluppato un metodo innovativo per convertire i contaminanti delle acque reflue in sostanze chimiche preziose utilizzando la luce solare. Questa svolta potrebbe potenzialmente rivoluzionare il campo della produzione chimica fornendo un approccio sostenibile ed ecocompatibile.

I processi di produzione chimica tradizionali sono spesso ad alta intensità energetica e dannosi per l’ambiente. Per affrontare questo problema, i ricercatori hanno utilizzato semiconduttori bioibridi, che combinano materiali efficienti in grado di raccogliere la luce con cellule viventi, per sfruttare l’energia solare per la produzione chimica. Tuttavia, la sfida era trovare un modo economicamente vantaggioso e rispettoso dell’ambiente per espandere questa tecnologia.

Lo studio si è concentrato sulla conversione degli inquinanti presenti nelle acque reflue in bioibridi semiconduttori direttamente nell'ambiente delle acque reflue. Utilizzando il carbonio organico, i metalli pesanti e i composti solfati presenti nelle acque reflue come materie prime, i ricercatori sono stati in grado di creare sostanze chimiche preziose.

Le acque reflue industriali sono complesse e spesso tossiche per le cellule batteriche, rendendone difficile il metabolizzazione in modo efficiente. Contiene anche alti livelli di sale e ossigeno disciolto, che richiedono batteri con capacità specifiche. Per superare queste sfide, i ricercatori hanno selezionato un batterio marino a crescita rapida chiamato Vibrio natriegens, che ha una tolleranza eccezionale per l’elevata concentrazione di sale e la capacità di utilizzare varie fonti di carbonio. Hanno progettato il batterio per produrre idrogeno solforato, che ha svolto un ruolo cruciale nella creazione di nanoparticelle di CdS che assorbono efficacemente la luce. Queste nanoparticelle hanno consentito la produzione di bioibridi semiconduttori, consentendo ai batteri non fotosintetici di utilizzare la luce per la produzione chimica.

Il loro obiettivo primario era il 2,3-butandiolo (BDO), un prodotto chimico di grande valore. I risultati hanno mostrato che i bioibridi attivati ​​dalla luce solare hanno aumentato significativamente la produzione di BDO rispetto alle sole cellule batteriche. Il processo ha anche dimostrato scalabilità, con una produzione di BDO alimentata dall’energia solare su una scala sostanziale di 5 litri, utilizzando vere e proprie acque reflue.

La piattaforma bioibrida non solo riduce l’impronta di carbonio e i costi del prodotto, ma ha anche un impatto ambientale complessivo inferiore rispetto alla fermentazione batterica tradizionale e ai metodi di produzione basati su combustibili fossili. Inoltre, questi bioibridi possono essere prodotti utilizzando varie fonti di acque reflue.

Questa ricerca presenta un percorso promettente per trasformare i contaminanti delle acque reflue in sostanze chimiche preziose utilizzando la luce solare, fornendo una soluzione sostenibile ed ecologica per la produzione chimica.

Fonte:

– Pi, S. et al, Conversione da rifiuti a prodotti chimici basata sull'energia solare mediante bioibridi semiconduttori derivati ​​dalle acque reflue, Nature Sustainability (2023). DOI: 10.1038/s41893-023-01233-2