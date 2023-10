Un nuovo metodo utilizza la luce solare per trasformare i contaminanti delle acque reflue in sostanze chimiche preziose

I ricercatori dello Shenzhen Institute of Advanced Technology (SIAT) e dell’Harbin Institute of Technology hanno sviluppato un metodo innovativo per convertire i contaminanti delle acque reflue in preziose sostanze chimiche utilizzando la luce solare. Questa svolta potrebbe rivoluzionare la produzione chimica, rendendola più sostenibile ed ecologica.

I ricercatori hanno utilizzato bioibridi semiconduttori, composti da batteri ingegnerizzati e materiali efficienti per la raccolta della luce. Questi bioibridi possono sfruttare la luce solare per produrre sostanze chimiche come il 2,3-butandiolo in modo più efficiente. I processi di produzione chimica convenzionali sono ad alta intensità energetica, ma questo nuovo approccio utilizza l’energia solare rinnovabile.

Per superare le sfide legate all’espansione di questa tecnologia, i ricercatori si sono concentrati sulla conversione degli inquinanti dalle acque reflue direttamente nell’ambiente delle acque reflue. Hanno utilizzato carbonio organico, metalli pesanti e composti solfati presenti nelle acque reflue come materie prime per la costruzione dei bioibridi. Selezionando un batterio marino chiamato Vibrio natriegens, che ha una tolleranza eccezionale per elevate concentrazioni di sale, i ricercatori hanno addestrato il ceppo ingegnerizzato a utilizzare diverse fonti di metalli e carbonio per produrre bioibridi semiconduttori direttamente dalle acque reflue.

I bioibridi sono stati in grado di produrre rese significativamente più elevate di 2,3-butandiolo rispetto alle sole cellule batteriche. Il processo era anche scalabile, raggiungendo una produzione alimentata dall’energia solare su una scala di 5 litri utilizzando vere e proprie acque reflue. Questo approccio ecologico non solo riduce i costi ma ha anche un impatto ambientale minore rispetto ai metodi tradizionali di fermentazione batterica e di produzione basata su combustibili fossili.

"La piattaforma bioibrida non solo vanta un'impronta di carbonio inferiore, ma riduce anche i costi del prodotto, portando a un impatto ambientale complessivamente inferiore rispetto sia alla fermentazione batterica tradizionale che ai metodi basati sui combustibili fossili", ha affermato il professor GAO Xiang, uno dei ricercatori coinvolti nel progetto. lo studio.

Questa ricerca innovativa apre la possibilità di trasformare le acque reflue in preziose sostanze chimiche utilizzando la luce solare, aprendo la strada a un futuro più sostenibile ed ecocompatibile per la produzione chimica.

Fonte: Sostenibilità della natura (doi: 10.1038/s41893-023-01063-6)

Nota: le definizioni dei termini e delle fonti non vengono fornite poiché non sono state fornite nell'articolo di origine.