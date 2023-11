L'innovativo nuovo satellite terrestre completa con successo i test per il lancio

Un rivoluzionario satellite radar per l’osservazione della Terra chiamato NISAR ha raggiunto una pietra miliare significativa nel suo viaggio verso il lancio. NISAR, una collaborazione tra la NASA e l'Indian Space Research Organization (ISRO), è emersa da un rigoroso test di 21 giorni in cui ha dimostrato la sua capacità di operare nelle temperature estreme e nelle condizioni di vuoto dello spazio.

NISAR, abbreviazione di NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar, sarà lanciato all'inizio del 2024. Una volta nello spazio, effettuerà scansioni complete di quasi tutte le superfici terrestri e ghiacciate della Terra ogni 12 giorni. Con la sua tecnologia radar avanzata, NISAR sarà in grado di rilevare anche i più piccoli movimenti di queste superfici, fornendo preziose informazioni su terremoti, frane e dinamiche forestali.

Il recente test del vuoto termico ha avuto luogo presso il Satellite Integration and TestEstablishment di Bangalore, in India. Durante il test, il satellite è stato esposto a temperature estreme e ad un vuoto simile allo spazio per valutarne le prestazioni. Ingegneri e tecnici hanno simulato meticolosamente gli sbalzi di temperatura che il veicolo spaziale sperimenterà in orbita, sottoponendolo a test sia a freddo che a caldo.

Il completamento con successo del test del vuoto termico fa seguito ad un precedente ciclo di test svoltosi a settembre, durante il quale sono stati valutati i sistemi di antenne radar del satellite. Una volta superati sia i test dell'antenna compatta che quelli del vuoto termico, NISAR passerà alla fase successiva della preparazione al lancio. Sarà sottoposto a ulteriori test, tra cui l'installazione di pannelli solari e il dispiegamento del riflettore dell'antenna radar.

Una volta completati tutti i test, NISAR sarà trasportato al Centro spaziale Satish Dhawan, dove sarà montato sul razzo Mark II del veicolo di lancio satellitare geosincrono dell'ISRO. Da lì, verrà inviato nell’orbita terrestre bassa, pronto a fornire dati critici sui processi e i cambiamenti naturali del nostro pianeta.

FAQ

Cos'è il NISAR? NISAR sta per NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar. Si tratta di una collaborazione hardware spaziale tra la NASA e l'Indian Space Research Organization (ISRO) per una missione di osservazione della Terra. Cosa monitorerà NISAR? NISAR analizzerà quasi tutte le superfici terrestri e ghiacciate del pianeta ogni 12 giorni, monitorando movimenti come terremoti, frane e cambiamenti nelle foreste, nelle zone umide e nei terreni agricoli. Quando è previsto il lancio di NISAR? Il lancio di NISAR è previsto all’inizio del 2024. Dove è stato condotto il test del vuoto termico? Il test del vuoto termico ha avuto luogo presso lo stabilimento di integrazione e test satellitare dell'ISRO a Bangalore, in India. A quali altri test sarà sottoposto il NISAR? Prima del lancio, NISAR sarà sottoposto a ulteriori test per garantirne l'idoneità, compresa l'installazione di pannelli solari e il dispiegamento del riflettore dell'antenna radar.

(Fonte: phys.org)