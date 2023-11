Un traguardo raggiunto: il satellite NISAR dimostra resilienza in condizioni simili allo spazio

By

Rappresentando un'importante pietra miliare per le agenzie spaziali degli Stati Uniti e dell'India, il satellite NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR) ha completato con successo un rigoroso test di 21 giorni in una camera a vuoto termico a Bangalore, in India. Il test mirava a valutare la capacità del satellite di resistere alle temperature estreme e alle condizioni di vuoto dello spazio, ed è risultato trionfante.

NISAR, un rivoluzionario satellite radar per l'osservazione della Terra, è uno sforzo di collaborazione tra la NASA e l'Indian Space Research Organization (ISRO). La sua missione, il cui lancio è previsto per l'inizio del 2024, è quella di scansionare quasi tutte le superfici terrestri e ghiacciate del pianeta due volte ogni 12 giorni, fornendo dati preziosi sui movimenti della superficie con una precisione di una frazione di pollice. Ciò include il monitoraggio di attività sismiche come i terremoti, il monitoraggio dei cambiamenti nelle foreste e nelle zone umide e l’osservazione delle alterazioni dinamiche nei terreni agricoli.

Nel corso del test del vuoto termico, gli ingegneri e i tecnici del Satellite Integration and Test Constitutional dell'ISRO a Bengaluru hanno meticolosamente sottoposto NISAR a condizioni di temperatura estreme. Il satellite è stato esposto a un “freddo” di 80 ore a 14 gradi Fahrenheit (meno 10 gradi Celsius) seguito da una durata simile di un “caldo” a temperature fino a 122 gradi Fahrenheit (50 gradi Celsius). Questo ha simulato le oscillazioni di temperatura che NISAR incontrerà mentre orbita attorno alla Terra, passando dalla luce solare all’oscurità.

Durante il periodo di test di tre settimane, i team ISRO e JPL hanno lavorato instancabilmente, monitorando le prestazioni dei sistemi termici del satellite e dei suoi principali sistemi di strumenti scientifici. Il completamento con successo del test del vuoto termico arriva dopo un precedente ciclo di test di settembre, incentrato sulla valutazione dei segnali radio provenienti dalle antenne NISAR utilizzando l'impianto di test compatto per antenne dell'ISRO.

Una volta alle spalle i test del vuoto termico e dell’antenna compatta, i prossimi passi per la missione NISAR prevedono l’integrazione dei pannelli solari e l’installazione del riflettore dell’antenna radar da 40 piedi (12 metri). Una volta completato, il satellite sarà trasportato al Centro spaziale Satish Dhawan, dove sarà montato sul razzo Mark II del veicolo di lancio satellitare geosincrono dell'ISRO e lanciato nell'orbita terrestre bassa.

NISAR rappresenta una collaborazione unica nel suo genere tra NASA e ISRO per lo sviluppo di hardware in una missione di osservazione della Terra. A guidare la componente statunitense del progetto è il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA, mentre l’UR Rao Satellite Center (URSC) dell’ISRO a Bangalore guida la componente indiana. Insieme, stanno ampliando i confini dell’esplorazione scientifica e della comprensione del nostro pianeta.

FAQ

Qual è lo scopo del satellite NISAR?

Il satellite NISAR è progettato per l'osservazione della Terra e monitorerà le superfici terrestri e ghiacciate del pianeta, fornendo dati preziosi sui movimenti della superficie, sulle attività sismiche, sui cambiamenti nelle foreste, nelle zone umide e nei terreni agricoli.

A quali test è stato recentemente sottoposto il satellite NISAR?

Il satellite NISAR è stato recentemente sottoposto a un rigoroso test di vuoto termico di 21 giorni, durante il quale è stato sottoposto a condizioni di temperatura estrema che simulano il duro ambiente dello spazio. Questo test ha valutato la capacità del satellite di resistere e funzionare in tali condizioni.

Qual è il significato della missione NISAR?

La missione NISAR rappresenta la prima collaborazione di sviluppo hardware tra la NASA e l'Indian Space Research Organization (ISRO) per una missione di osservazione della Terra. Mette in mostra la crescente cooperazione e partnership tra le due agenzie spaziali e il loro impegno nel far avanzare la conoscenza scientifica.

Quando è previsto il lancio del satellite NISAR?

Il lancio del satellite NISAR è previsto per l'inizio del 2024. Una volta lanciato, esplorerà continuamente la superficie terrestre, fornendo dati preziosi su vari fenomeni e aiutando gli scienziati a ottenere informazioni più approfondite sul nostro pianeta.