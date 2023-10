Una nuova ricerca suggerisce che gli esseri umani si stabilirono nelle Americhe 23,000 anni fa

By

Uno studio recente mette in discussione le precedenti convinzioni sulla cronologia degli insediamenti umani nelle Americhe. Tradizionalmente, gli archeologi credevano che gli esseri umani raggiungessero l’interno del Nord America circa 14,000 anni fa. Tuttavia, nuove ricerche supportate da tecniche di datazione avanzate suggeriscono che gli esseri umani si stabilirono effettivamente nelle Americhe circa 23,000 anni fa.

Questo nuovo studio confuta l’idea che gli esseri umani abbiano raggiunto le Americhe mentre l’ultima era glaciale stava finendo. Teorie precedenti suggerivano che si formasse un corridoio libero dai ghiacci tra due grandi calotte glaciali, consentendo agli esseri umani di migrare dall’Alaska al cuore del Nord America. Tuttavia, questa ortodossia è stata messa in discussione poiché le prove della presenza umana nelle Americhe sono state fatte risalire a 16,000 anni fa.

Nel settembre 2021 sono state scoperte nel Nuovo Messico impronte fossili risalenti a circa 23,000 anni fa. Queste impronte furono lasciate da un gruppo di persone che passavano accanto a un antico lago vicino a quella che oggi è White Sands. La scoperta di queste impronte aggiunge 7,000 anni alla documentazione della presenza umana nel continente, riscrivendo la preistoria americana.

Per determinare l’età delle impronte, i ricercatori hanno utilizzato la datazione al radiocarbonio sul polline fossilizzato trovato negli strati di sedimenti sopra e sotto le impronte. La datazione al radiocarbonio si basa sul decadimento degli isotopi del carbonio-14 nella materia organica. I critici dello studio hanno sollevato preoccupazioni circa l’effetto “acqua dura”, che può influenzare le date al radiocarbonio. Tuttavia, i ricercatori hanno affrontato queste preoccupazioni utilizzando la citometria a flusso, una tecnica medica utilizzata per contare e isolare il polline fossile per la datazione. Il metodo della citometria a flusso ha fornito prove conclusive che le impronte risalivano effettivamente a circa 23,000 anni fa.

Inoltre, i ricercatori hanno utilizzato la datazione con luminescenza otticamente stimolata (OSL) come controllo indipendente. Questa tecnica misura l'accumulo di energia all'interno dei granelli di quarzo sepolti e consente ai ricercatori di determinare l'ultima volta che i granelli sono stati esposti alla luce solare. Le date OSL hanno supportato i risultati degli altri metodi di datazione.

Nel complesso, questa ricerca getta nuova luce sulla cronologia degli insediamenti umani nelle Americhe, suggerendo che gli esseri umani si stabilirono nella regione molto prima di quanto si credesse in precedenza. Lo studio dimostra anche l’importanza delle tecniche di datazione avanzate e della collaborazione interdisciplinare per svelare i misteri della storia umana.

