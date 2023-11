Una nuova strategia migliora la conduttività e la stabilità dei conduttori di protoni

Gli scienziati del Tokyo Institute of Technology hanno scoperto un approccio innovativo per migliorare la conduttività e la stabilità dei conduttori di protoni a temperature intermedie e basse. Attraverso il drogaggio del donatore di un materiale madre con posti vacanti di ossigeno intrinseci disordinati, invece del metodo di drogaggio comunemente usato dell'accettore, i ricercatori sono stati in grado di migliorare notevolmente la conduttività protonica e la stabilità dei conduttori protonici di tipo perovskite. Questa svolta apre nuove possibilità per la progettazione di celle a combustibile e celle di elettrolisi.

Le celle a combustibile/elettrolisi (PCFC/PCEC) ceramiche protoniche (o conduttrici di protoni) stanno guadagnando attenzione come tecnologia energetica sostenibile. Questi dispositivi hanno la capacità di convertire l'energia chimica in elettrica e viceversa con zero emissioni a temperature basse o intermedie. Hanno il potenziale per fungere da efficienti fonti di energia per varie applicazioni. A differenza di altri tipi di celle a combustibile ed elettrolizzatori, i PCFC/PCEC non si basano su catalizzatori di metalli preziosi o leghe costose, il che li rende più convenienti.

Fino ad ora non sono stati segnalati conduttori di protoni con elevata conduttività ed elevata stabilità a temperature intermedie e basse. Questa limitazione, nota come “gap di Norby”, rappresenta da molti anni una sfida per gli scienziati. Tuttavia, il professor Masatomo Yashima e il suo team della Tokyo Tech hanno sviluppato una nuova strategia per superare questa lacuna.

Invece di utilizzare il doping dell’accettore, che introduce impurità per creare posti vacanti di ossigeno nel reticolo cristallino, i ricercatori si sono concentrati sul doping dei donatori. Dopando il materiale madre con un drogante donatore, sono stati in grado di ridurre l'effetto di intrappolamento dei protoni che si verifica con il doping dell'accettore. Ciò ha portato ad un'elevata conduzione dei protoni e ad una maggiore stabilità.

Gli esperimenti e le analisi teoriche del team utilizzando tecniche di simulazione avanzate hanno dimostrato che il materiale drogato con donatori mostrava un'eccezionale conduttività protonica a temperature intermedie e basse. Inoltre, ha mostrato un’elevata stabilità in varie atmosfere, rendendolo un candidato promettente per applicazioni pratiche.

Questa scoperta apre nuove possibilità per lo sviluppo di conduttori di protoni per PCFC/PCEC con prestazioni senza precedenti. Le strategie proposte dai ricercatori e la scoperta del nuovo materiale hanno il potenziale per avere un impatto significativo nel campo delle scienze e tecnologie energetiche e ambientali.

FAQ:

D: Cos'è il doping dei donatori?

R: Il drogaggio dei donatori implica l'incorporazione di un drogante in un materiale per aumentarne la conduttività elettrica o modificarne le proprietà.

D: Cos'è il doping dell'accettore?

R: Il drogaggio dell'accettore è un metodo utilizzato per introdurre impurità in un materiale per creare posti vacanti di ossigeno e migliorarne la conduttività.

D: Cosa sono i conduttori di protoni?

R: I conduttori di protoni sono materiali che possono trasportare protoni, consentendo la conversione dell'energia chimica in elettricità e viceversa nelle celle a combustibile e nelle celle di elettrolisi.

D: Cos’è il “gap di Norby”?

R: Il “gap Norby” si riferisce alla mancanza di materiali che presentino elevata conduttività e stabilità a temperature intermedie e basse nei conduttori di protoni. È stata una sfida per gli scienziati del settore.