Il nuovo trattamento per le lesioni del legamento crociato anteriore (ACL) sfida l'approccio chirurgico e si mostra promettente

Le rotture del legamento crociato anteriore, una delle lesioni al ginocchio più comuni tra gli atleti, hanno tradizionalmente richiesto un intervento chirurgico per un trattamento efficace. Tuttavia, una recente ricerca pubblicata sul British Journal of Sports Medicine ha scoperto che un approccio non chirurgico, inclusa la terapia fisica e il tutore, può essere altrettanto efficace nel promuovere la guarigione.

Lo studio ha seguito 80 partecipanti con lesioni del legamento crociato anteriore e, dopo aver seguito un nuovo protocollo di tutore, il 90% delle lesioni ha mostrato segni di guarigione alla risonanza magnetica. I pazienti hanno indossato per un mese un tutore che manteneva le ginocchia ad un angolo di 90 gradi, il che ha contribuito a mantenere vicine le estremità lacerate dell’ACL e ad aumentare la probabilità di fusione. È stata quindi implementata la terapia fisica, aumentando gradualmente l'arco di movimento, e gli apparecchi ortodontici sono stati rimossi intorno ai tre mesi. Le risonanze magnetiche di follow-up hanno rivelato che la maggior parte degli ACL si è riparata da sola.

Stephanie Filbay, autrice principale dello studio, ha dichiarato di aver utilizzato con successo il corsetto per oltre 430 pazienti nella pratica clinica, con tassi simili elevati di guarigione del legamento crociato anteriore ed eccellenti risultati per i pazienti.

Questa ricerca sfida la convinzione convenzionale secondo cui la chirurgia è sempre necessaria per le lesioni del legamento crociato anteriore (LCA). Non solo fornisce un’opzione di trattamento alternativo per coloro che non possono permettersi o sottoporsi a un intervento chirurgico a causa di complicazioni finanziarie o di salute, ma solleva anche interrogativi sui benefici a lungo termine degli interventi chirurgici.

Il dottor Lyle Micheli, chirurgo ortopedico del Boston Children's Hospital, definisce questo studio un potenziale punto di svolta. Immobilizzare il ginocchio infortunato a 90 gradi tramite tutore massimizza la guarigione, in modo simile alla stabilizzazione delle ossa rotte in un gesso. Questa opzione di trattamento non chirurgico potrebbe essere particolarmente utile per le persone che non praticano sport professionistici o competitivi.

Sebbene la chirurgia presenti i suoi vantaggi in termini di rapido recupero e ripristino della piena funzionalità, non è priva di rischi e complicazioni. Problemi come instabilità cronica, rigidità, infezioni, coaguli di sangue e intorpidimento possono verificarsi dopo l'intervento chirurgico.

Il tutore come trattamento per le lesioni del legamento crociato anteriore (LCA) offre un approccio meno invasivo che potrebbe fornire risultati paragonabili alla chirurgia. Sono necessarie ulteriori ricerche e follow-up a lungo termine per comprendere appieno le implicazioni e i benefici di questa opzione terapeutica alternativa.

FAQ

Cos'è l'ACL? L'ACL, o legamento crociato anteriore, è un legamento del ginocchio che aiuta a mantenere la stabilità rotazionale e impedisce alla tibia di scivolare davanti al femore. Si ferisce comunemente durante attività che comportano improvvisi cambi di direzione o colpi diretti, come calcio, basket, sci e calcio. Quanto sono comuni le rotture del legamento crociato anteriore anteriore? Gli esperti stimano che ogni anno negli Stati Uniti circa 100,000-200,000 persone soffrono di una lesione del legamento crociato anteriore (ACL). È uno dei legamenti più comunemente feriti nel ginocchio. Qual è il trattamento chirurgico standard per le lesioni del legamento crociato anteriore (LCA)? L'intervento chirurgico per le rotture del legamento crociato anteriore comporta la sostituzione del legamento lacerato con un innesto di tessuto prelevato dai tendini o dai muscoli posteriori della coscia del paziente o da un donatore. Quali sono i rischi della chirurgia del legamento crociato anteriore (LCA)? Le potenziali complicanze della chirurgia del legamento crociato anteriore anteriore comprendono dolore alla rotula, instabilità cronica, rigidità, infezioni, coaguli di sangue e intorpidimento. Sebbene queste complicazioni siano rare, possono verificarsi. La chirurgia del legamento crociato anteriore aiuta a prevenire l’artrite? Da tempo si ritiene che la ricostruzione del legamento crociato anteriore riduca il rischio di sviluppare l’artrite. Tuttavia, ricerche recenti mostrano che circa il 50% dei pazienti sottoposti a intervento chirurgico sviluppa ancora l’artrosi entro 12-14 anni. Il tutore è un'opzione praticabile per tutte le rotture del legamento crociato anteriore (LCA)? Anche se il tutore si dimostra promettente come trattamento alternativo per le lesioni del legamento crociato anteriore (LCA), non tutti i casi potrebbero essere adatti a questo approccio. È necessario consultare un medico per determinare il percorso terapeutico più appropriato.