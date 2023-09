Il dibattito sul sito di atterraggio di Chandrayaan-3 al Polo Sud della Luna

Il sito di atterraggio del rover indiano Chandrayaan-3 durante la sua storica missione in agosto ha scatenato un dibattito tra i migliori scienziati. Ouyang Ziyuan, il “padre fondatore” del programma di esplorazione lunare cinese, ha contestato l'affermazione dell'India secondo cui la navicella spaziale sarebbe atterrata vicino al polo sud della Luna. Secondo Ouyang, il luogo dell'atterraggio si trovava nell'emisfero meridionale della Luna ma non nella regione polare come affermato in precedenza.

Ouyang sosteneva che la definizione della regione polare lunare dovrebbe essere compresa tra le latitudini di 88.5 e 90 gradi sud, considerando che l'inclinazione della Luna è di soli 1.5 gradi rispetto all'inclinazione della Terra di 23.5 gradi. Lo scienziato cinese riteneva che il sito di atterraggio di Chandrayaan-3 non si trovasse all'interno di questa specifica regione polare.

Sostenendo il punto di vista di Ouyang, Richard de Grijs, professore della Macquarie University, ha affermato che il luogo dell'atterraggio di Chandrayaan-3 non era all'interno del circolo lunare antartico, che è più a sud di 80 gradi sud. Si può quindi concludere che il rover è atterrato al di fuori della regione polare, sebbene abbia raggiunto una latitudine più elevata rispetto alle precedenti missioni sulla Luna.

Contrariamente alle affermazioni degli scienziati, sia l’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) che la NASA hanno definito la missione un “atterraggio lunare al polo sud”. Il capo della NASA Bill Nelson si è congratulato con l'ISRO per l'atterraggio riuscito, riconoscendo l'India come il quarto paese ad aver effettuato un atterraggio morbido con un veicolo spaziale sulla Luna.

Anche il primo ministro Narendra Modi ha elogiato il risultato, sottolineando che l’India ha raggiunto il polo sud della Luna, un’impresa senza pari per qualsiasi altro paese. Nonostante il dibattito in corso tra gli esperti, la missione Chandrayaan-3 rappresenta una pietra miliare significativa negli sforzi di esplorazione spaziale dell’India.

Definizioni:

– Regione polare lunare: l'area della superficie lunare situata vicino ai suoi poli.

– Circolo Antartico: il cerchio immaginario sulla Terra situato a una latitudine di 66.5 gradi sud.

Fonti: South China Morning Post (SCMP)