Esplorando il futuro delle missioni spaziali del Regno Unito con Axiom Space

L'agenzia spaziale del Regno Unito, la UK Space Agency (UKSA), ha recentemente avviato una nuova partnership con Axiom Space, una società con sede a Houston specializzata in missioni spaziali commerciali. L'obiettivo di questa collaborazione è pianificare una missione che coinvolga quattro astronauti a bordo, sponsorizzata da enti commerciali. Mentre circolano voci secondo cui l'astronauta britannico in pensione Tim Peake potrebbe guidare la missione, l'UKSA ha chiarito che è troppo presto per speculare sui membri dell'equipaggio o sui dettagli della missione.

Axiom Space offre un'alternativa alle tradizionali rotazioni della stazione spaziale fornendo missioni di due settimane alla stazione spaziale. Tuttavia, queste missioni devono rispettare i regolamenti della NASA, che includono la possibilità di avere al comando un ex astronauta dell'agenzia. Tim Peake, che ha volato con l'Agenzia spaziale europea (ESA) e l'UKSA durante le spedizioni 46/7, è stato il primo individuo nato nel Regno Unito ad andare nello spazio al di fuori di contratti privati ​​o altri accordi di cittadinanza.

La missione dell'UKSA è in linea con la strategia spaziale nazionale del Paese del 2021, concentrandosi su opportunità commerciali, collaborazione internazionale e progresso della scienza e della tecnologia. Oltre alla ricerca scientifica e alle dimostrazioni tecnologiche, gli astronauti si impegneranno in attività educative e di sensibilizzazione per ispirare i giovani nelle materie STEAM e nelle future carriere nel settore spaziale.

In questa fase, l’UKSA e Axiom Space stanno lavorando a stretto contatto con l’ESA sull’esecuzione del volo e sulla selezione dell’equipaggio. Il concetto di missione è ancora in fase di formulazione e, se dovesse procedere, la dimostrazione potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nella certificazione di nuove tecnologie per le future missioni spaziali. L'UKSA sottolinea che la missione è ancora in fase esplorativa e potrebbe non volare se il concetto non si allinea con criteri adeguati. Tuttavia, se la missione dovesse andare avanti, sarà interamente sponsorizzata da aziende con sede nel Regno Unito.

FAQ:

D: Chi è Axiom Space?

R: Axiom Space è una società con sede a Houston specializzata in missioni spaziali commerciali.

D: Tim Peake guiderà la missione?

R: È troppo presto per fare ipotesi sui membri dell'equipaggio della missione.

D: Qual è l'obiettivo della missione dell'UKSA?

R: La missione mira a condurre ricerca scientifica, dimostrazioni tecnologiche e promuovere l'istruzione STEAM e le future carriere nel settore spaziale.

D: Come verrà finanziata la missione?

R: Tutti i costi della missione saranno coperti tramite la sponsorizzazione di aziende con sede nel Regno Unito.

D: In quale fase si trova attualmente la missione?

R: La missione è ancora nella fase di pianificazione iniziale, con UKSA e Axiom Space che lavorano alla formulazione del concetto di missione.