Nuova Odissea nello spazio: Tom Hanks incontra l'equipaggio di Artemis 2 mentre la NASA si prepara per la missione lunare

L'iconico attore Tom Hanks, famoso per il suo ruolo di astronauta della NASA nel film di successo di Hollywood del 1995 "Apollo 13", ha recentemente avuto l'opportunità di incontrare l'equipaggio di astronauti della vita reale di Artemis 2. Questo incontro ha avuto luogo presso il Johnson Space Center della NASA a Houston, dove Hanks non solo ha posato con l'equipaggio, ma ha anche visitato il Controllo Missione e ha chiacchierato con gli astronauti della Spedizione 70 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

L'equipaggio di Artemis 2, composto dagli astronauti della NASA Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, insieme a Jeremy Hansen dell'Agenzia spaziale canadese, fa parte dell'ambizioso piano della NASA per riavviare l'esplorazione umana della Luna. Previsti per una missione intorno alla Luna non prima del 2024, questi quattro astronauti sono destinati a fare il giro della Luna come parte degli sforzi della NASA per stabilire una presenza lunare sostenibile.

Gli Accordi Artemis, un quadro normativo per l’esplorazione spaziale pacifica, guideranno la collaborazione internazionale della NASA in queste missioni lunari. Con una coalizione crescente di partner internazionali, la NASA mira ad aprire la strada a ulteriori esplorazioni spaziali e scoperte scientifiche oltre il nostro pianeta.

In preparazione per la loro imminente avventura lunare, l'equipaggio di Artemis 2 ha recentemente visitato la struttura di assemblaggio Michoud della NASA a New Orleans per esaminare lo stadio principale del razzo Space Launch System (SLS). Questo potente razzo, abbinato alla navicella spaziale Orion, sarà il mezzo con cui l'equipaggio raggiungerà l'orbita terrestre e alla fine si recherà sulla Luna.

L'addestramento e la preparazione dell'equipaggio di Artemis 2 implicano anche la familiarità con la navicella spaziale Orion e le procedure mediche. Presto parteciperanno ad un'esercitazione di recupero in mare, in collaborazione con la NASA e la Marina americana, per simulare il loro ritorno sulla Terra dopo la missione.

Mentre la NASA continua ad assemblare i componenti necessari per la missione Artemis 2, compresi i motori RS-25 e i due booster a razzo solido, cresce l’entusiasmo per il prossimo capitolo dell’esplorazione lunare. Il programma Artemis rappresenta il ritorno dell’umanità sulla Luna e pone le basi per le future missioni spaziali che amplieranno i confini della conoscenza e dell’esplorazione umana.

FAQ

Chi è Tom Hanks?

Tom Hanks è un rinomato attore di Hollywood noto per la sua versatile gamma di ruoli e interpretazioni. Nella comunità spaziale è particolarmente famoso per il suo ritratto dell'astronauta della NASA Jim Lovell nel film "Apollo 13".

Qual è la missione Artemis 2?

La missione Artemis 2 fa parte del programma Artemis della NASA, che mira a riportare gli esseri umani sulla Luna e stabilire una presenza lunare sostenibile. Artemis 2 coinvolgerà un equipaggio di astronauti che volteggeranno la Luna e raccoglieranno dati preziosi per supportare le future missioni lunari.

Cosa sono gli Accordi Artemis?

Gli Accordi Artemis sono un accordo e un quadro sviluppato dalla NASA per guidare la collaborazione internazionale nell'esplorazione lunare. Questi accordi promuovono l’esplorazione pacifica e cooperativa dello spazio e stabiliscono norme per la condivisione di dati scientifici, la conservazione del patrimonio spaziale e la garanzia della sicurezza degli astronauti.

Cos'è il razzo Space Launch System (SLS)?

Il razzo Space Launch System (SLS) è un potente veicolo di lancio sviluppato dalla NASA. Fornirà la spinta e le capacità necessarie per lanciare missioni con equipaggio oltre l’orbita terrestre, comprese le missioni Artemis sulla Luna e potenzialmente future missioni su Marte.

