TOI-1801 b: Un mini-Nettuno temperato in un sistema planetario giovane

Annunciamo la scoperta di TOI-1801 b, un affascinante mini-Nettuno temperato in orbita attorno a una giovane stella nana M. Inizialmente identificato come candidato pianeta TESS nell'aprile 2020, TOI-1801 b ha un periodo di 21.3 giorni. Tuttavia, successive osservazioni da terra, inclusa la fotometria durante e all'esterno del transito e misurazioni precise della velocità radiale, hanno rivelato che il vero periodo del pianeta è di 10.6 giorni.

Attraverso queste osservazioni di follow-up, abbiamo determinato che TOI-1801 b ha una massa di 5.74 ± 1.46 M⊕ e un raggio di 2.08 ± 0.12 R⊕. Sulla base di queste misurazioni, possiamo dedurre con sicurezza che TOI-1801 b è composto prevalentemente da acqua e roccia, con una quantità trascurabile (fino al 2% in massa) di idrogeno gassoso nella sua atmosfera.

Inoltre, l’età del sistema, stimata intorno ai 900 milioni di anni, colloca TOI-1801 b tra la popolazione di giovani esopianeti in transito. Tracciato insieme ad altri esopianeti conosciuti, TOI-1801 b si distingue come un membro unico.

Nel diagramma che illustra la relazione massa-raggio, le incertezze di TOI-1801 b sono rappresentate come regioni ombreggiate colorate con livelli di confidenza. I modelli di composizione, rappresentati da diverse linee colorate, forniscono informazioni sulla potenziale struttura dell’esopianeta. Nello specifico, i pannelli centrale e destro mostrano rispettivamente modelli di composizione senza gas e con involucro di gas. Le linee continue e tratteggiate nel pannello di destra indicano diversi scenari di temperatura per l'involucro del gas.

Come riferimento, il diagramma include anche la Terra e Nettuno. Inoltre, includiamo B22 e M22 come riferimenti a causa di risultati contrastanti pubblicati per lo stesso pianeta, che indicano misurazioni diverse.

In conclusione, TOI-1801 b rappresenta un’interessante aggiunta alla nostra conoscenza degli esopianeti. La sua natura temperata, la composizione e la giovane età lo rendono un obiettivo interessante per ulteriori indagini. Lo studio in corso di tali esopianeti contribuisce alla nostra comprensione della formazione e dell’evoluzione planetaria in diversi ambienti oltre il nostro sistema solare.

Definizioni:

– TESS: satellite per sondaggi sugli esopianeti in transito

– Nana M: un tipo di stella della sequenza principale, nota anche come nana rossa, con una massa compresa tra 0.08 e 0.6 volte quella del Sole.

– Velocità radiale (RV): la misura del movimento di una stella in avvicinamento o in allontanamento da un osservatore utilizzando l'effetto di spostamento Doppler.

– Massa e raggio: la massa si riferisce alla quantità di materia contenuta in un oggetto, mentre il raggio misura la distanza dal centro alla superficie esterna.

– Linee di isodensità: linee grigie tratteggiate sul diagramma massa-raggio che rappresentano linee di uguale densità in diversi modelli di composizione.

– Entropia specifica: una proprietà termodinamica che quantifica il disordine o la casualità di un sistema.

– H2: gas idrogeno molecolare.

– CARMENES e HIRES: strumenti utilizzati per misurazioni precise della velocità radiale.

Fonte:

– Barragan et al. (2022)

– El Mufti et al. (2023)

– Zeng et al. (2019)

– astro-ph.EP (identificatore arXiv)