Una scoperta affascinante: i sistemi planetari analogici solari

Nel tentativo di comprendere come si formano ed evolvono i pianeti, i ricercatori hanno rivolto la loro attenzione ai sistemi planetari attorno ad analoghi solari. Questi sistemi forniscono preziose informazioni sui processi che modellano i pianeti in ambienti simili al nostro Sistema Solare. Recenti scoperte di uno studio che coinvolge dati fotometrici TESS e dati spettroscopici ottenuti con lo strumento SOPHIE hanno svelato il rilevamento e la caratterizzazione di due accattivanti sistemi planetari in orbita attorno agli analoghi solari TOI-1736 e TOI-2141 [fonte].

I ricercatori hanno condotto una meticolosa analisi spettroscopica per raccogliere precise velocità radiali (RV) e proprietà fisiche delle stelle ospiti in questi sistemi. TOI-1736 e TOI-2141 ospitano entrambi un sub-Nettuno in transito, ciascuno con caratteristiche intriganti. Il sub-Nettuno di TOI-1736 vanta un raggio di 2.44±0.18 R⊕, un periodo orbitale di 7.073088(7) giorni e una massa di 12.8±1.8 M⊕. D'altra parte, il sub-Nettuno di TOI-2141 mostra un raggio di 3.05±0.23 R⊕, un periodo orbitale di 18.26157(6) giorni e una massa di 24±4 M⊕.

Ciò che affascina particolarmente di TOI-1736 sono le sue variazioni RV a lungo termine, che indicano una soluzione a due pianeti accompagnata da un trend lineare. Il compagno esterno, noto come TOI-1736 c, mostra una semiampiezza del ventricolo destro di 201.1±0.7 ms−1, suggerendo una massa proiettata di mcsini=8.09±0.20 MJup. Analizzando l'eccesso di rumore astrometrico di GAIA DR3, i ricercatori sono stati in grado di stimare la massa di TOI-1736 c tra 8.7+1.5−0.6 MJup. Questo pianeta supergigante segue un'orbita eccentrica con un periodo orbitale di 570.2±0.6 giorni, un'eccentricità di 0.362±0.003 e un semiasse maggiore di 1.381±0.017 au. Sorprendentemente, TOI-1736 c risiede nella zona abitabile del suo analogo solare, ricevendo circa 0.71±0.08 volte il flusso bolometrico incidente sulla Terra.

Le analisi della relazione massa-raggio per i sub-Nettuno in transito, TOI-1736 b e TOI-2141 b, indicano che entrambi questi pianeti probabilmente possiedono un denso nucleo roccioso simile alla Terra e un involucro ricco di acqua [fonte]. Queste scoperte gettano nuova luce sui diversi sistemi planetari che esistono nel nostro universo e forniscono preziose informazioni sulla formazione e sull’evoluzione planetaria.

FAQ

D: Cos'è un analogo solare?

R: Un analogo solare è una stella che somiglia molto al nostro Sole in termini di proprietà fisiche.

D: Cos'è TESS?

R: TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) è un telescopio spaziale progettato per la ricerca di esopianeti utilizzando il metodo del transito.

D: Qual è la relazione massa-raggio per i pianeti?

R: La relazione massa-raggio si riferisce alla relazione tra la massa di un pianeta e il suo raggio. Aiuta gli scienziati a dedurre la composizione e la struttura di un pianeta.

D: Qual è la zona abitabile?

R: La zona abitabile è la regione attorno a una stella in cui le condizioni possono essere adatte all’esistenza di acqua liquida, un ingrediente chiave per la vita come la conosciamo.