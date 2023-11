Un nuovo studio suggerisce che gli attuali terremoti potrebbero essere scosse di assestamento avvenute nel 1800

Un recente studio basato sulla metodologia statistica ha proposto una teoria interessante: i terremoti di oggi in alcune parti degli Stati Uniti potrebbero essere scosse di assestamento di potenti eventi sismici avvenuti nel 1800. Lo studio condotto da Yuxuan Chen, geoscienziato dell’Università di Wuhan, mirava a indagare l’attività sismica in corso nello stabile Nord America e determinare se potesse essere attribuita a scosse di assestamento o ad attività sismica regolare.

Nel corso del 1800, le regioni centrali e orientali degli Stati Uniti furono colpite da alcuni dei terremoti più potenti della storia del paese. Ora, quasi 200 anni dopo, si suggerisce che queste regioni potrebbero ancora subire scosse di assestamento da quei vecchi terremoti.

L’attività sismica nelle aree vicine a dove si sono verificati questi terremoti storici è rimasta prevalente fino ad oggi. Ciò aumenta la possibilità che gli attuali terremoti possano essere scosse di assestamento di lunga durata derivanti da eventi sismici più antichi. Tuttavia, è anche plausibile che possano indicare l’accumulo di tensione che porterà a terremoti più grandi in futuro, o potrebbero essere il normale livello di scossa previsto in queste aree.

Differenziare tra i segni di terremoti più grandi e quelli di scosse regolari può essere difficile finché non si verifica un terremoto significativo. Tuttavia, gli scienziati hanno la capacità di identificare le scosse di assestamento e determinarne le cause. Comprendere le ragioni dei terremoti in corso è fondamentale per valutare il rischio futuro per queste aree, anche se l’attuale scuotimento non sta causando danni sostanziali.

Per indagare sulla teoria, il gruppo di ricerca ha esaminato da vicino tre grandi eventi sismici avvenuti tra il 1660 e il 1886. Questi eventi includevano il terremoto del Quebec sud-orientale nel 1663, una serie di terremoti vicino al confine tra Missouri e Kentucky dal 1811 al 1812 e il terremoto di Charleston. terremoto nella Carolina del Sud nel 1886. Questi terremoti sono considerati gli eventi più significativi recentemente accaduti nello stabile Nord America, con terremoti più grandi che generalmente generano un numero maggiore di scosse di assestamento.

Il team ha utilizzato il metodo del vicino più vicino, una tecnica statistica, per analizzare i dati sui terremoti ottenuti dall’US Geological Survey (USGS). Questo metodo ha permesso loro di valutare se i recenti terremoti fossero probabili scosse di assestamento o semplicemente un’attività sismica regolare. Esaminando la vicinanza di ogni terremoto al suo predecessore e considerando i consueti schemi di scuotimento nell'area, gli scienziati possono stabilire un collegamento con il terremoto principale.

Questo studio fornisce una prospettiva preziosa sui terremoti in corso nello stabile Nord America, suggerendo che l’attività sismica potrebbe avere radici più profonde nella storia della regione. Sono necessarie ulteriori ricerche e analisi per comprendere appieno la natura di questi terremoti e le loro implicazioni per futuri eventi sismici.

FAQ

Cos'è una scossa di assestamento?

Una scossa di assestamento è un terremoto di minore entità che si verifica dopo un terremoto maggiore, solitamente nella stessa area geografica.

Cosa causa le scosse di assestamento?

Le scosse di assestamento sono causate dall'aggiustamento e dal rilascio dello stress nella crosta terrestre a seguito di un forte terremoto.

In che modo le scosse di assestamento differiscono dalla normale attività sismica?

Le scosse di assestamento si verificano in prossimità del terremoto originale e sono direttamente correlate ad esso. L’attività sismica regolare, d’altro canto, è il verificarsi naturale di terremoti in una particolare area senza alcun collegamento diretto con un terremoto precedente.