Programma Artemis della NASA: una nuova era di esplorazione lunare

Un nuovo programma chiamato Artemis, avviato dalla National Aeronautics and Space Administration (NASA), mira a rimandare gli astronauti statunitensi sulla Luna entro il 2025 o 2026 e a stabilire un campo base lunare entro il prossimo decennio. Il budget stimato di 93 miliardi di dollari per la missione ha acceso dibattiti sulla questione se la NASA debba dare priorità allo sbarco sulla Luna piuttosto che alla lotta al cambiamento climatico.

Secondo un sondaggio del 2023 del Pew Research Center, solo il 12% degli americani considera prioritario l’invio di astronauti ad esplorare la Luna. La maggioranza (41%) ritiene che non sia importante o non dovrebbe essere perseguito affatto, mentre il 50% ritiene che la NASA dovrebbe spostare la propria attenzione interamente sulla lotta al cambiamento climatico.

Tuttavia, gli esperti dell’Università di Stanford hanno espresso un enorme sostegno al programma Artemis, facendo paragoni con la storica missione Apollo 11 che per prima fece sbarcare l’uomo sulla Luna. Il programma Apollo, che ebbe luogo nel 1969, fu guidato da un imperativo nazionale dell’era della Guerra Fredda per dimostrare la superiorità tecnologica sull’Unione Sovietica.

Il programma Artemis, invece, è stato istituito a seguito di una direttiva sulla politica spaziale del 2017. Il suo obiettivo principale è condurre un programma di esplorazione innovativo e sostenibile, promuovendo la collaborazione con partner commerciali e internazionali. Il programma mira ad espandere la presenza umana nel sistema solare, acquisire nuove conoscenze ed esplorare la storia del sistema Sole, Terra e Luna.

Gli esperti sostengono che Artemis non solo porterà avanti progressi scientifici e tecnologici, ma avrà anche applicazioni pratiche. Le tecnologie sviluppate per i programmi spaziali spesso ritornano sulla Terra, contribuendo alla soluzione dei problemi tecnologici. Inoltre, il programma mira a creare un ambiente praticabile per la sopravvivenza umana sulla Luna, che ha implicazioni sia per gli interessi commerciali che per la sopravvivenza a lungo termine della specie umana.

Alcuni esperti sottolineano che l’esplorazione lunare non significa trascurare il cambiamento climatico ma piuttosto migliorare la nostra vita sulla Terra. La Luna offre risorse scarse o difficili da estrarre sulla Terra, come minerali preziosi. L’estrazione di queste risorse sulla Luna potrebbe alleviare i potenziali problemi di esaurimento delle risorse sul nostro pianeta.

Tuttavia, sono state sollevate preoccupazioni sulla proprietà delle risorse lunari e sulla preservazione della luna come entità ambientale, culturale e scientifica condivisa. È essenziale affrontare le questioni etiche e di governance riguardanti l’esplorazione lunare e le attività degli appaltatori privati ​​nello spazio.

Tuttavia, molti esperti di Stanford ritengono che la NASA possa perseguire contemporaneamente sia l’esplorazione lunare che gli sforzi per combattere il cambiamento climatico. Sostengono che il budget della NASA è relativamente piccolo rispetto ad altre iniziative governative e che l'attività economica generata dai programmi “Moon to Mars” sostiene migliaia di posti di lavoro e contribuisce con miliardi all'economia.

Inoltre, il programma Artemis mira a ispirare la “generazione Artemis” e a promuovere la diversità all’interno dell’industria spaziale. L’inclusione di astronauti provenienti da contesti diversi, tra cui la prima donna e la prima persona di colore sulla Luna, è vista come un passo positivo verso la creazione di una forza lavoro più diversificata e l’incoraggiamento dei giovani a intraprendere una carriera nei campi STEM.

In sintesi, il programma Artemis della NASA rappresenta una nuova era dell’esplorazione lunare. Sebbene esistano dibattiti sulle priorità e sulle preoccupazioni relative all’estrazione e alla proprietà delle risorse, il programma offre significative opportunità scientifiche, tecnologiche, commerciali e di ispirazione. Il suo successo potrebbe aprire la strada a una presenza umana sostenibile oltre la Terra e contribuire alla nostra comprensione dell’universo.

