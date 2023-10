Stabilità e rilevabilità delle esolune orbitanti HIP 41378 f

Un recente studio condotto da astronomi presso l’Università della California, Berkeley, esplora la possibilità che vi siano esolune, o lune attorno a esopianeti. Sebbene gli esopianeti siano stati al centro di molte ricerche e scoperte, le esolune sono rimaste sfuggenti. Gli autori di questo articolo cercano di indagare la stabilità e la rilevabilità delle esolune in orbita attorno a HIP 41378 f, un pianeta gioviano temperato.

La ricerca delle esolune espande la caccia a potenziali pianeti abitabili oltre la zona abitabile. I giganti gassosi come Giove nel nostro Sistema Solare potrebbero potenzialmente ospitare lune abitabili. Lune come Europa e Titano, con i loro oceani sotterranei e fiumi di idrocarburi liquidi, hanno già suscitato l'interesse degli astronomi. Gli autori hanno scelto di concentrarsi su HIP 41378 f, un pianeta gioviano di piccola massa con la densità più bassa tra gli esopianeti conosciuti.

Per determinare se potrebbero esistere esolune in questo sistema, gli autori hanno eseguito simulazioni dinamiche chiamate simulazioni N-body. Queste simulazioni hanno testato se i satelliti potessero mantenere orbite stabili attorno a HIP 41378 f in presenza di altri pianeti nel sistema. I risultati hanno mostrato che esolune massicce fino a 0.15 volte la massa della Terra potrebbero rimanere stabili per oltre centomila anni, aprendo la possibilità di ulteriori esplorazioni.

Gli autori hanno anche esaminato i dati osservativi del telescopio spaziale Hubble (HST) per determinare se le esolune potessero essere rilevate attraverso osservazioni di transito. Confrontando la curva di luce di HIP 41378 f con e senza un'esoluna simulata, hanno trovato piccoli effetti indotti dalla presenza di un'esoluna. Tuttavia, i dati attuali dell’HST e della missione K2 non erano sufficienti per determinare con certezza la presenza di esolune. Le missioni future, come il James Webb Space Telescope (JWST), hanno il potenziale per fornire risposte più definitive.

In conclusione, questo studio sottolinea l’eccitante prospettiva che esistano esolune attorno agli esopianeti. La stabilità delle esolune attorno a HIP 41378 f suggerisce che potrebbero essere un evento comune in altri sistemi planetari. Sebbene le osservazioni attuali siano inconcludenti, le missioni future come la JWST offrono la speranza di rilevare e studiare le esolune, espandendo la nostra comprensione dell’universo.

Fonte:

– Harada, CK, Dressing, CD, Alam, MK, Kirk, J., Lopez-Morales, M., Ohno, K., … Wheatley, PJ (2021). Stabilità e rilevabilità delle esolune in orbita attorno a HIP 41378 f, un pianeta gioviano temperato con una densità apparente anormalmente bassa. Il giornale astronomico. [Accettato, accesso aperto]