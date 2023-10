La NASA lancerà razzi durante l'eclissi anulare del 2023 per studiare gli effetti sull'atmosfera superiore

Una missione missilistica della NASA chiamata Atmospheric Perturbations around the Eclipse Path (APEP) lancerà tre razzi durante l’eclissi solare anulare del 14 ottobre 2023, per studiare l’impatto dell’improvvisa diminuzione della luce solare sull’atmosfera superiore. Guidata da Aroh Barjatya, professore alla Embry-Riddle Aeronautical University, la missione APEP mira a indagare i cambiamenti nella ionosfera, la regione dell'atmosfera in cui la luce solare interagisce con gli atomi per formare ioni ed elettroni.

Durante un’eclissi solare, la temperatura e la densità ionosferica subiscono un rapido calo per poi aumentare nuovamente, provocando un’increspatura delle onde attraverso la ionosfera. Lanciando razzi al di fuori del percorso dell’anularità – l’area in cui la Luna copre completamente il sole – il team dell’APEP prevede di utilizzare strumenti che misureranno i cambiamenti nei campi elettrici e magnetici, nella densità e nella temperatura. Queste misurazioni saranno le prime osservazioni simultanee da più punti della ionosfera durante un’eclissi solare.

Oltre alle misurazioni dei razzi, la missione APEP utilizzerà anche osservazioni da terra effettuate da co-investigatori presso l'Air Force Research Laboratory e l'Osservatorio Haystack del Massachusetts Institute of Technology. I palloni ad alta quota lanciati dagli studenti di Embry-Riddle misureranno i cambiamenti meteorologici mentre l'eclissi passa.

I razzi APEP saranno lanciati nell'ottobre 2023 dal New Mexico e verranno poi recuperati e rilanciati nell'aprile 2024 dalla Wallops Flight Facility della NASA in Virginia, durante un'eclissi solare totale. Questi lanci forniranno informazioni sugli effetti diffusi di un’eclissi sull’alta atmosfera.

Fonti: NASA, Scientific Visualization Studio