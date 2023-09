Una missione della NASA per studiare gli effetti delle eclissi solari sulla ionosfera

Una missione missilistica della NASA, nota come Atmospheric Perturbations Around the Eclipse Path (APEP), lancerà tre razzi durante l'eclissi anulare nell'ottobre 2023. Guidata da Aroh Barjatya, professore di fisica ingegneristica presso la Embry-Riddle Aeronautical University, la missione La missione mira a studiare come l’improvviso calo della luce solare durante un’eclissi influisce sull’alta atmosfera, in particolare sulla ionosfera.

La ionosfera, uno strato atmosferico situato a circa 50 miglia e oltre, diventa elettrica a causa della componente UV della luce solare. Questo strato è costituito da ioni ed elettroni ad alta quota che vengono separati dall'energia costante del Sole durante il giorno. Tuttavia, durante un’eclissi, la temperatura e la densità ionosferica subiscono un rapido calo e aumento, creando onde che si increspano attraverso la ionosfera.

La missione APEP lancerà razzi prima, durante e dopo il picco dell'eclissi, appena fuori dal percorso dell'anularità. Ogni razzo schiererà piccoli strumenti scientifici per misurare i cambiamenti nei campi elettrici e magnetici, nella densità e nella temperatura. Queste saranno le prime misurazioni simultanee effettuate da più punti della ionosfera durante un’eclissi solare.

L'uso di razzi sonda consente misurazioni precise in regioni specifiche dello spazio e ad altitudini diverse. I razzi APEP misureranno tra 45 e 200 miglia dal suolo lungo la loro traiettoria, fornendo dati preziosi sulla dimensione verticale su piccola scala spaziale. Anche le osservazioni da terra, comprese le misurazioni della densità ionosferica e del vento neutro, le osservazioni radar e il dispiegamento di palloncini ad alta quota, supporteranno la missione.

I razzi APEP lanciati nel Nuovo Messico saranno recuperati e rilanciati dalla Wallops Flight Facility della NASA in Virginia durante un'eclissi solare totale nell'aprile 2024. Ciò offrirà un'altra opportunità per misurare gli effetti di un'eclissi sulla ionosfera.

Studiando gli effetti diffusi delle eclissi sulla ionosfera, la missione APEP mira a migliorare la nostra comprensione di questo strato atmosferico e della sua importanza per le comunicazioni satellitari e altre risorse spaziali.

Fonti: NASA