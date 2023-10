Il modello universale dei movimenti di rilevamento: approfondimenti da Electric Knifefish

Un pesce coltello elettrico esegue movimenti complessi nell'acqua, simili a come un cane annusa o un essere umano esplora un nuovo ambiente. In uno studio innovativo pubblicato su Nature Machine Intelligence, i ricercatori hanno svelato che una vasta gamma di organismi, compresi i microbi, esibiscono questo modello universale di movimenti per dare un senso all’ambiente circostante.

Contrariamente alla credenza popolare, questi comportamenti non sono esclusivi degli organismi dotati di sistema nervoso. Noah Cowan, professore di ingegneria meccanica alla Johns Hopkins e autore dello studio, ha sottolineato che anche organismi distinti come le amebe mostrano un comportamento che rispecchia l'equilibrio posturale di un essere umano o un pesce nascosto in un tubo. La convergenza di questi organismi apparentemente non correlati suggerisce che l’evoluzione sia arrivata a una soluzione comune attraverso diversi meccanismi sottostanti.

Inizialmente il gruppo di ricerca si era proposto di svelare lo scopo dell'attività del sistema nervoso durante il movimento degli animali e se potesse essere applicata alla robotica. Osservando il pesce coltello elettrico in una vasca illuminata, i ricercatori hanno notato che i pesci si impegnavano in movimenti avanti e indietro più frequenti nell'oscurità, mentre ondeggiavano dolcemente con occasionali rapidi scatti di movimento in condizioni ben illuminate.

In natura, i pesci coltello si sono evoluti per cercare rifugio ed evitare i predatori. Utilizzano deboli scariche elettriche per percepire l'ambiente circostante e individuare un rifugio. Il rapido dimenarsi consente loro di esplorare attivamente il loro ambiente, in particolare nelle acque scure. È interessante notare che, anche in condizioni ben illuminate, i pesci coltello continuano a mostrare questi movimenti rapidi, anche se meno frequentemente.

Secondo Debojyoti Biswas, ricercatore post-dottorato presso la Johns Hopkins e primo autore dello studio, la strategia ottimale per gli organismi è passare a una modalità esplorativa quando l’incertezza è elevata e tornare a una modalità di sfruttamento quando l’incertezza diminuisce.

Il team ha sviluppato un modello che simulava questi comportamenti chiave di rilevamento e ha scoperto modelli simili in vari altri organismi, tra cui amebe, falene, scarafaggi, talpe, pipistrelli, topi e esseri umani. È importante sottolineare che nessuno studio precedente incontrato dal team ha violato le regole scoperte, evidenziando l’universalità di questi comportamenti tra le specie, compresi gli organismi unicellulari come le amebe che percepiscono i campi elettrici.

Le implicazioni di questa ricerca vanno oltre la comprensione del comportamento animale. Le informazioni ottenute possono potenzialmente migliorare le prestazioni dei robot autonomi, dei droni di ricerca e salvataggio e dei rover spaziali incorporando questi movimenti dipendenti dai sensori.

Studi futuri valuteranno se questi risultati valgono anche per altri esseri viventi, comprese le piante.

FAQ

D: Quali organismi mostrano il modello universale di rilevamento dei movimenti?

R: Lo studio rivela che un’ampia gamma di organismi, compresi i microbi, esibiscono il modello universale di rilevamento dei movimenti. Questi organismi includono pesci coltello elettrici, amebe, falene, scarafaggi, talpe, pipistrelli, topi e persino esseri umani.

D: Qual è lo scopo di questi movimenti sensoriali?

R: I movimenti di rilevamento consentono agli organismi di raccogliere informazioni sul loro ambiente e dare un senso a ciò che li circonda. Questi movimenti li aiutano a orientarsi e a rispondere a situazioni incerte o non familiari.

D: Come si possono applicare questi risultati alla robotica?

R: Le conoscenze acquisite dallo studio del modello universale dei movimenti di rilevamento possono essere utilizzate per migliorare le prestazioni di robot autonomi, droni di ricerca e salvataggio e rover spaziali. Imitando questi comportamenti, i robot possono migliorare la loro percezione e l’adattabilità a diversi ambienti.