L’urgente necessità di affrontare la frode e la cattiva condotta nella ricerca medica

Nel suo nuovo libro, “La fiducia nella ricerca medica”, Warwick P. Anderson, professore emerito di fisiologia e scienze biomediche alla Monash University in Australia, evidenzia il problema urgente delle frodi e della spazzatura scientifica nel campo della ricerca medica. Anderson riconosce che gli scienziati spesso trovano difficile ammettere la presenza di frodi e cattiva condotta all’interno della loro comunità, preferendo sostenere la visione idealistica secondo cui la scienza è immune da tali problemi.

Sebbene gli errori involontari e l’ignoranza possano spiegare alcuni risultati errati della ricerca, Anderson sostiene che ci sono individui che intenzionalmente oltrepassano i limiti, fabbricano dati e ingannano nel perseguimento di ambizioni personali e guadagni finanziari. Tuttavia, la comunità scientifica non è stata disposta a discutere apertamente la questione delle frodi nella ricerca, il che aggrava il problema perpetuando un ciclo di ignoranza.

La revisione tra pari, la replicazione degli esperimenti e la natura autocorrettiva della scienza sono spesso pubblicizzati come meccanismi efficaci per contrastare le frodi. Tuttavia, Anderson avverte che la peer review non è infallibile nell’individuare ricerche fraudolente, gli studi di replicazione ricevono scarso sostegno da parte dei finanziatori e i risultati negativi delle repliche faticano a essere pubblicati. Di conseguenza, sostiene che gli scienziati si impegnino in maggiori discussioni sulla cattiva condotta della ricerca per combattere efficacemente il problema.

Per affrontare questo problema, Anderson propone che la ricerca medica si trasformi in una vera professione. A differenza di campi come la medicina e l’odontoiatria, non esistono programmi di formazione specifici o requisiti di accreditamento per i ricercatori medici. Anderson ritiene che l’implementazione di processi di certificazione professionale, standard di competenza e linee guida etiche nella ricerca medica renderebbe i ricercatori responsabili delle loro azioni e proteggerebbe l’integrità della professione.

Anderson riconosce la preoccupazione che le critiche interne possano essere sfruttate dai critici, compresi i politici, per minare la ricerca scientifica e controllare i finanziamenti. Tuttavia, sottolinea che il rischio di inazione a lungo termine supera di gran lunga queste preoccupazioni. Esorta gli scienziati a esaminare criticamente le pratiche di ricerca, le proposte di finanziamento e le pubblicazioni e a cercare attivamente soluzioni per affrontare le frodi e la cattiva condotta al fine di salvaguardare la reputazione della ricerca medica.

Fonte: libro di Warwick Anderson, “La fiducia nella ricerca medica”

Nota: l'articolo di origine non fornisce un URL.