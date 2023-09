Eliminazione programmata del DNA: un fenomeno sorprendente in evoluzione

Un recente studio condotto da Marie Delattre e dal suo team presso l’École Normale Supérieure di Lione ha fatto luce su un fenomeno intrigante chiamato eliminazione programmata del DNA (PDE). La PDE si verifica quando gli organismi rimuovono intenzionalmente porzioni del loro genoma, contraddicendo la convinzione tradizionale secondo cui il genoma dovrebbe essere preservato e trasmesso fedelmente alla generazione successiva.

Sebbene la PDE sia stata osservata solo in circa 100 specie in diversi rami della vita, potrebbe essere più comune di quanto si pensasse in precedenza. Lo studio di Delattre si è concentrato sul nematode Mesorhabditis belari, che ha eliminato circa un terzo del suo genoma durante lo sviluppo. Le sequenze cancellate erano per lo più tratti ripetitivi di DNA non codificante, compresi i trasposoni, che sono sequenze di DNA autoreplicanti che possono avere effetti sia dannosi che benefici sull'ospite.

La rimozione di queste sequenze ripetitive di DNA attraverso la PDE suggerisce che organismi come M. belari stanno attivamente eliminando il DNA parassitario, come i trasposoni, che possono interferire con le normali funzioni cellulari. Eliminando queste sequenze, le cellule possono proteggere i propri genomi e garantire un funzionamento efficiente. Tuttavia, la PDE può avere anche altre funzioni. Delattre ipotizza che oltre a combattere i parassiti, la PDE potrebbe aiutare le cellule a semplificare i loro genomi durante la transizione attraverso le diverse fasi della vita.

La scoperta della PDE risale al 1887 quando Theodor Boveri osservò il fenomeno in un nematode che parassitava i cavalli. Tuttavia, è rimasto un concetto marginale fino a quando ricerche più recenti non hanno fatto luce sul suo significato. Gli scienziati hanno ora identificato la PDE in vari organismi, inclusi ciliati unicellulari, insetti e uccelli canori.

Lo studio di Delattre non solo conferma l'esistenza della PDE, ma fornisce anche informazioni sui meccanismi alla base di essa. Comprendendo la PDE e le sue potenziali funzioni, i ricercatori possono svelare l'intricata relazione tra le cellule e i loro genomi, aprendo nuove strade alla ricerca evolutiva.

