Una nuova specie di dinosauro ha ricevuto il suo nome quasi cinquant'anni dopo la scoperta dei suoi fossili nel deserto occidentale dell'Egitto. Il dinosauro, un titanosauro, è ora ufficialmente conosciuto come “Igai semkhu”, che significa “Signore dimenticato dell’oasi” in antico egiziano. Visse circa settantacinque milioni di anni fa in quella che oggi è l'Oasi di Kharga.

Al piccolo titanosauro, che si stima sia lungo tra i 33 e i 50 piedi, è stato dato il nome ufficiale nel luglio 2023 e le informazioni sono state pubblicate sul Journal of Vertebrate Paleontology. La scoperta di “Igai semkhu” colma le lacune nella nostra comprensione della storia dei dinosauri.

I ricercatori tedeschi scoprirono i fossili originariamente nel 1977, ma furono dimenticati per molti anni finché Matthew Lamanna e il suo team decisero di riesaminarli. È stato stabilito che "Igai semkhu" appartiene a un nuovo gruppo di dinosauri titanosauri, che erano dinosauri erbivori con teste piccole, colli lunghi e corpi grandi.

Durante il periodo in cui viveva "Igai semkhu", la maggior parte dei sauropodi era già scomparsa e i titanosauri erano l'unico ramo rimasto dei sauropodi. I titanosauri variavano in dimensioni, da piccoli come una mucca a grandi quanto una megattera. In base alle dimensioni delle ossa delle gambe, si stima che “Igai semkhu” fosse lungo all’incirca quanto uno scuolabus.

La scarsità di fossili rilevanti significa che la nostra conoscenza della storia dei dinosauri è limitata, in particolare nell’Africa continentale. C’è un divario significativo nella nostra comprensione della storia dei dinosauri negli ultimi trenta milioni di anni, soprattutto in Africa. Ciò è dovuto al tempo relativamente breve in cui i paleontologi hanno esplorato il continente e alle difficoltà di accesso ai siti fossili.

“Igai semkhu” è considerato uno dei fossili di dinosauro più completi mai scoperti in Africa, nonostante sia frammentario. La sua scoperta rappresenta un’aggiunta significativa alla nostra comprensione della storia dei dinosauri e colma una preziosa lacuna nella nostra conoscenza.