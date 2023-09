Le prove suggeriscono che gli antichi animali marini potrebbero aver contribuito a modellare l'evoluzione dei neuroni

Un recente studio pubblicato sulla rivista Cell esplora l’evoluzione dei neuroni negli animali, concentrandosi sui placozoi, animali marini di dimensioni millimetriche. I ricercatori del Centro per la regolazione genomica di Barcellona hanno scoperto che le cellule secretorie specializzate presenti nei placozoi potrebbero potenzialmente essere i precursori dei neuroni negli animali più complessi.

I placozoi sono creature semplici prive di parti del corpo o di organi. Hanno all'incirca le dimensioni di un grosso granello di sabbia e si nutrono di alghe e microbi nei mari caldi e poco profondi. Si stima che questi animali siano apparsi per la prima volta sulla Terra circa 800 milioni di anni fa e sono uno dei cinque principali lignaggi animali.

I ricercatori hanno utilizzato varie tecniche molecolari e modelli computazionali per mappare i diversi tipi di cellule nei placozoi e capire come si sono evoluti. Hanno creato “atlanti cellulari” che hanno permesso loro di identificare gruppi o “moduli” di geni associati a specifici tipi di cellule. Confrontando specie diverse, hanno ricostruito il modo in cui queste cellule si sono evolute nel tempo.

Lo studio ha rivelato che i placozoi hanno nove tipi cellulari principali collegati da tipi cellulari intermedi che transitano tra loro. Queste cellule crescono e si dividono per mantenere l'equilibrio necessario affinché l'animale possa muoversi e mangiare. È interessante notare che i ricercatori hanno scoperto un gruppo distinto di cellule peptidergiche nei placozoi che condividono somiglianze con i neuroni. Queste somiglianze non sono state trovate in altri animali che ramificano precocemente come le spugne o le gelatine di pettine.

I ricercatori hanno scoperto che le cellule peptidergiche nei placozoi si differenziano in modo simile al processo di neurogenesi negli animali più avanzati. Possiedono anche moduli genetici necessari per l'impalcatura presinaptica di un neurone, che consente loro di inviare messaggi. Tuttavia, mancano dei componenti necessari per ricevere un messaggio neuronale o per condurre segnali elettrici.

Inoltre, lo studio ha dimostrato che i tipi di cellule placozoiche comunicano tra loro utilizzando proteine ​​specifiche chiamate GPCR e neuropeptidi, in modo simile a come i neuroni comunicano utilizzando neuropeptidi in vari processi fisiologici.

I risultati suggeriscono che l’evoluzione dei neuroni è iniziata circa 800 milioni di anni fa con la comparsa delle cellule secretrici nei placozoi. Nel corso del tempo, queste cellule hanno acquisito nuovi moduli genetici che hanno consentito lo sviluppo di impalcature post-sinaptiche, assoni, dendriti e canali ionici, che portano alla formazione di veri neuroni.

Questo studio fa luce sulle prime fasi dell’evoluzione dei neuroni e fornisce informazioni sulle origini dei sistemi nervosi complessi osservati oggi negli animali più avanzati.

Fonte:

– [Giornale cellulare](https://cell.com)

– [Centro per la Regolazione Genomica](https://www.crg.eu/)