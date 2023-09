L'evoluzione dei neuroni: approfondimenti dai placozoi

I ricercatori del Centro di Regolazione Genomica di Barcellona hanno fatto una scoperta significativa sull'evoluzione dei neuroni. Hanno concentrato il loro studio sui placozoi, creature marine di dimensioni millimetriche, e hanno scoperto che le cellule secretrici specializzate in questi antichi animali potrebbero aver dato origine a neuroni in organismi più complessi.

I placozoi sono creature semplici apparse per la prima volta sulla Terra circa 800 milioni di anni fa. Questi minuscoli animali non hanno parti del corpo o organi e sopravvivono pascolando alghe e microbi. I ricercatori hanno scoperto che le cellule peptidergiche nei placozoi mostrano segnali di neurogenesi e possiedono moduli genetici simili alle strutture neuronali presinaptiche. Queste cellule utilizzano anche un sistema di comunicazione simile ai processi guidati dai neuropeptidi presenti nei neuroni.

Lo studio prevedeva la mappatura dei diversi tipi di cellule nei placozoi e l'analisi delle loro caratteristiche e dei moduli genetici. La ricerca ha rivelato che le cellule placozoiche si differenziano dalle cellule epiteliali progenitrici attraverso segnali simili alla neurogenesi. Possiedono anche moduli genetici necessari per l'impalcatura presinaptica di un neurone. Tuttavia, non hanno i componenti per ricevere il messaggio neuronale e non sono in grado di condurre segnali elettrici.

Le somiglianze tra le cellule peptidergiche nei placozoi e nei neuroni sono notevoli. Queste cellule hanno molte caratteristiche comuni con le cellule neuronali primitive, suggerendo che potrebbero essere un trampolino di lancio evolutivo verso lo sviluppo dei neuroni.

Questa scoperta mette in discussione le nozioni precedenti sull’evoluzione dei neuroni e suggerisce che le basi dei neuroni iniziarono a formarsi 800 milioni di anni fa. Da un punto di vista evolutivo, i primi neuroni potrebbero aver iniziato come cellule secretrici peptidergiche simili a quelle trovate nei placozoi. Nel corso del tempo, queste cellule hanno acquisito nuovi moduli genetici e si sono evolute negli intricati sistemi neurali osservati negli animali più avanzati.

Sebbene ci sia ancora molto da imparare sulla storia evolutiva dei sistemi nervosi, questa ricerca fornisce preziose informazioni sulle origini dei neuroni. La presenza di somiglianze molecolari tra cellule placozoiche e neuroni solleva interrogativi sulla traiettoria dell'evoluzione dei neuroni e sulle caratteristiche uniche delle diverse linee animali.

Fonte: Centro per la regolazione genomica