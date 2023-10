Una piccola pianta di farina d'acqua mostra il potenziale per nutrire gli astronauti nelle missioni future

I ricercatori che studiano i modi per sostenere gli astronauti nelle missioni future hanno scoperto il potenziale di una piccola pianta chiamata farina d'acqua. Nonostante siano più piccoli di una capocchia di spillo, i grappoli di piante di farina d'acqua hanno dimostrato la capacità di resistere a una gravità 20 volte superiore a quella terrestre. Questa tolleranza alle alte pressioni rende la farina d’acqua un ottimo candidato per nutrire gli astronauti e generare in modo efficiente ossigeno nello spazio.

La farina d'acqua, la pianta da fiore più piccola sulla Terra, è simile alla più nota lenticchia d'acqua e si trova tipicamente in Tailandia e in altre parti dell'Asia. Per studiare la risposta della pianta ai diversi livelli di gravità, i ricercatori dell'Università Mahidol in Tailandia hanno posizionato campioni di farina d'acqua in contenitori dotati di LED per simulare la luce solare naturale. Questi contenitori sono stati poi caricati su una gondola centrifuga, dove le piante di farina d'acqua hanno prosperato sotto una gravità 20 volte superiore a quella terrestre.

La struttura unica dell'acqua, costituita da una sfera che galleggia sulla superficie dell'acqua senza radici, steli o foglie, consente ai ricercatori di osservare direttamente gli effetti della gravità sulla sua crescita e sviluppo. Tatpong Tulyananda, leader del team della Mahidol University, spiega che la semplicità e la resilienza della farina d'acqua la rendono un candidato ideale per studiare come le piante si adattano ai cambiamenti dei livelli di gravità.

Comprendere come le piante rispondono alla gravità è fondamentale per le future missioni spaziali di lunga durata, dove avere una fonte di cibo sostenibile e un’efficiente generazione di ossigeno sono vitali. I risultati di questo studio potrebbero potenzialmente contribuire allo sviluppo di habitat spaziali autosufficienti, consentendo agli astronauti di coltivare il cibo e produrre ossigeno mentre esplorano il cosmo.

Sfruttando il potenziale della farina d’acqua, gli scienziati stanno facendo passi da gigante per garantire il successo delle future missioni spaziali. L’adattabilità e la resilienza di questa minuscola pianta potrebbero svolgere un ruolo cruciale nella creazione di habitat sostenibili e autosufficienti per gli astronauti oltre la Terra.

