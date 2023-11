Nuove scoperte svelano i segreti dei topi volanti della Puna de Atacama

Nella remota Puna de Atacama, una regione inospitale caratterizzata dalle dure condizioni e dalla mancanza di risorse, un fenomeno inaspettato ha lasciato perplessi gli scienziati per decenni. Nonostante le temperature gelide, i venti implacabili e la scarsa acqua, è stato scoperto che topi alpinisti sopravvivono ad altitudini di oltre 6,000 metri sugli imponenti vulcani dell'altopiano desertico.

In precedenza, gli archeologi presumevano che questi topi, conosciuti come topi dalle orecchie a foglia di Punta de Vacas, fossero stati portati sulle cime delle montagne come offerte sacrificali dagli antichi Inca che si imbarcavano in pellegrinaggi verso questi luoghi sacri. Tuttavia, nuove ricerche mettono in discussione questa convinzione di lunga data.

Il biologo evoluzionista Jay Storz e il suo team dell'Università del Nebraska-Lincoln hanno condotto una ricerca approfondita su 21 vette vulcaniche della regione, incappando in reperti notevoli. Hanno scoperto 13 mummie di topi su vette più alte di 6,000 metri, presentando una prova innegabile di queste straordinarie creature che sfidano le probabilità e stabiliscono la loro presenza in ambienti così estremi.

Sorprendentemente, Storz e il suo collega sono riusciti persino a catturare un topo vivo dalle orecchie a foglia in cima a un vulcano alto 6,700 metri, battendo i record precedenti per la vita dei mammiferi a quote così elevate. Questa scoperta sconvolse la comunità scientifica.

I ricercatori ritengono che i topi abbiano raggiunto le vette da soli, come dimostrato dalle loro analisi genetiche. Attraverso lo studio dei topi mummificati, gli scienziati hanno determinato che il loro DNA assomiglia a quello di altre popolazioni di topi dalle orecchie a foglia trovate ad altitudini più basse. Questa scoperta suggerisce che i topi delle cime delle montagne fanno parte di una popolazione più ampia e non di una sottopopolazione distinta.

I misteri che circondano la sopravvivenza e l’adattamento di questi topi che volano ad alta quota hanno affascinato i ricercatori. Ora sono concentrati sulla comprensione dei meccanismi che consentono a queste creature resilienti di prosperare in condizioni così estreme. Raccogliendo topi dalle orecchie a foglia da diverse altitudini e acclimatandoli a varie altitudini, gli scienziati sperano di scoprire gli adattamenti genetici responsabili della loro straordinaria resilienza.

Mentre le indagini continuano, una cosa è chiara: la Puna de Atacama custodisce segreti in attesa di essere svelati, segreti che sfidano la saggezza convenzionale sui limiti della vita sulla Terra.

FAQ:

D: Come sopravvivono i topi nelle condizioni estreme della Puna de Atacama?

R: Gli scienziati stanno ancora cercando di determinare gli esatti meccanismi che permettono ai topi di sopravvivere, ma l'analisi genetica suggerisce che fanno parte della stessa popolazione dei topi trovati ad altitudini più basse.

D: I topi potrebbero essere stati portati sulle cime delle montagne da antiche civiltà?

R: Anche se inizialmente si credeva che fosse così, nuove ricerche indicano che i topi hanno raggiunto le cime delle montagne da soli.

D: Cosa sperano di scoprire i ricercatori attraverso lo studio di questi topi?

R: Gli scienziati stanno studiando gli adattamenti genetici dei topi per capire come prosperano in condizioni così difficili.

D: Perché la scoperta di questi topi è significativa?

R: La sopravvivenza dei mammiferi a sangue caldo ad altitudini così elevate in condizioni estreme mette alla prova la nostra comprensione dei limiti della vita sulla Terra.