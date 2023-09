Straordinaria capacità cognitiva scoperta nella medusa scatola senza cervello

I ricercatori hanno fatto una scoperta straordinaria riguardo alle capacità cognitive delle cubomeduse caraibiche, rivelando che queste creature senza cervello possiedono un'inaspettata capacità di apprendere da segnali visivi. Questa forma di apprendimento, nota come apprendimento associativo, prevede il riconoscimento e il collegamento di stimoli visivi a risultati specifici, consentendo alle meduse di adattarsi ed evitare gli ostacoli nel loro ambiente.

In un esperimento condotto da biologi marini presso l'Università di Copenaghen, le meduse sono state collocate in una vasca con pareti di vetro ornate da strisce di varia oscurità, simulando la complessità visiva delle radici di mangrovie. Sorprendentemente, in soli tre-sei tentativi, la medusa ha imparato rapidamente a navigare attraverso sezioni in cui le barre erano meno visibili. Tuttavia, se le strisce fossero rese più evidenti o eliminate del tutto, le meduse avrebbero difficoltà a trovare la loro strada.

Questa ricerca sfida la convinzione che l’apprendimento e le capacità cognitive complesse siano riservate esclusivamente alle creature con cervelli più grandi. Nonostante possieda solo una frazione dei neuroni presenti in altri animali, la cubomedusa dimostra un tasso di apprendimento paragonabile. Ciò suggerisce che la capacità di apprendere attraverso l’associazione potrebbe essere una proprietà fondamentale del sistema nervoso, risalente a milioni di anni fa, a un antenato comune condiviso dalle meduse e dagli animali più avanzati.

Le implicazioni di questa scoperta vanno oltre la curiosità scientifica. Comprendere come queste creature senza cervello raggiungono tali capacità di apprendimento può avere implicazioni significative per campi come le neuroscienze e l’intelligenza artificiale. Inoltre, richiede una rivalutazione della nostra comprensione dell’intelligenza e della cognizione e di come si sono evolute nel corso di milioni di anni.

In conclusione, questa ricerca innovativa sottolinea i misteri che restano da scoprire nel mondo naturale. La rivelazione di capacità di apprendimento così sofisticate in organismi apparentemente semplici incoraggia una prospettiva più ampia sull’intelligenza e ci ricorda che potrebbe essere molto più diffusa nel regno animale di quanto si immaginasse in precedenza.

Fonte:

- Università di Copenhagen

– Giornale di biologia sperimentale