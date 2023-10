Nuovo mini materiale muscolare robotico realizzato in idrogel a base di legno

Ricercatori in Svezia e Germania hanno sviluppato un mini materiale muscolare robotico unico utilizzando un idrogel appositamente sviluppato derivato dal legno. Questo materiale innovativo ha la capacità di cambiare forma, espandersi e contrarsi sotto il controllo di impulsi elettronici inferiori a 1 volt.

Il materiale idrogel, realizzato con nanofibre di cellulosa (CNF) ottenute dal legno, si mostra promettente non solo nella robotica ma anche in campi come la medicina e la produzione biochimica. I risultati di questa ricerca sono stati pubblicati su Advanced Materials dagli scienziati del KTH Royal Institute of Technology.

A differenza dei tradizionali muscoli robotici che fanno affidamento su aria o liquidi pressurizzati, questo materiale idrogel si gonfia quando esposto al movimento dell’acqua guidato da impulsi elettrochimici. I componenti chiave del materiale includono acqua, nanotubi di carbonio per la conduttività e nanofibre di cellulosa ricavate dalla pasta di legno. Una volta combinato con le nanofibre di carbonio, il materiale assume l’aspetto di strisce di plastica.

La resistenza del materiale può essere attribuita all'allineamento delle nanofibre in un'unica direzione, simile alle venature del legno. Questo rigonfiamento uniassiale genera alta pressione, consentendo a un piccolo pezzo di appena 15 x 15 cm di sollevare un'enorme automobile da 2 tonnellate.

L’espansione del materiale può essere controllata elettronicamente incorporando nanotubi di carbonio conduttivi nell’idrogel, ottenendo ciò che i ricercatori chiamano attuatori idrogel osmotici elettrochimici.

FAQ:

D: In che modo il materiale del mini muscolo robotico è diverso dai muscoli robotici tradizionali?

R: A differenza dei tradizionali muscoli robotici che fanno affidamento su aria o liquidi pressurizzati, il materiale idrogel si gonfia quando esposto al movimento dell'acqua guidato da impulsi elettrochimici.

D: Come è realizzato il materiale del mini muscolo robotico?

R: Il materiale è realizzato combinando nanofibre di cellulosa derivate dalla pasta di legno con nanotubi di carbonio per la conduttività e acqua.

D: Quali applicazioni ha il mini materiale muscolare robotico?

R: Il materiale ha potenziali applicazioni nella robotica, nella medicina e nella produzione biochimica.

D: Qual è la forza del materiale del mini muscolo robotico?

R: Il materiale può generare alta pressione ed è in grado di sollevare un'auto da 2 tonnellate con solo un piccolo pezzo di 15 x 15 cm.