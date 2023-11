Piccole perle migliorano la stabilità degli enzimi per la biocatalisi

I ricercatori del Dipartimento di Biologia dell'Università della Ruhr di Bochum in Germania hanno scoperto un nuovo metodo per proteggere gli enzimi e migliorarne la stabilità durante la biocatalisi guidata dal plasma. Gli enzimi sono noti per la loro capacità di convertire i substrati in prodotti preziosi, ma sono spesso suscettibili alla distruzione se esposti al plasma. Tuttavia, attaccando gli enzimi a minuscole perle, i ricercatori sono riusciti a proteggerle dagli effetti dannosi del plasma, mantenendole così attive fino a 44 volte più a lungo.

Il plasma, un gas energizzato, viene generalmente utilizzato come co-substrato nella biocatalisi per guidare reazioni enzimatiche. In questo studio, i ricercatori si sono concentrati sull’uso di plasmi tecnici per convertire un substrato in un prodotto più prezioso utilizzando enzimi che utilizzano il perossido di idrogeno. Hanno selezionato un enzima modello chiamato perossigenasi non specifica (AaeUPO) dal fungo commestibile Agrocybe aegerita.

La sfida principale che hanno dovuto affrontare è stata la rapida inattivazione degli enzimi durante il trattamento al plasma. Per risolvere questo problema, i ricercatori hanno utilizzato la tecnica dell'immobilizzazione degli enzimi fissando gli enzimi a piccole perle con una superficie porosa. Le perle, per gravità, si depositavano sul fondo del reattore, creando una zona protettiva tra il plasma e gli enzimi.

I ricercatori hanno testato vari tipi di perle con proprietà superficiali e rivestimenti diversi. Dopo aver immobilizzato gli enzimi sulle sfere, le hanno esposte al plasma per vari periodi e hanno confrontato la loro attività con controlli non trattati. I risultati hanno mostrato che le perle con superfici in resina, in particolare perle di ammino ed epossi-butile, hanno prodotto i risultati migliori, indicando un forte legame covalente tra gli enzimi e il materiale di supporto.

Inoltre, estendendo fino a un'ora il trattamento al plasma per i candidati più promettenti, i ricercatori hanno ottenuto un aumento di 44 volte della stabilità enzimatica. Questa svolta apre nuove possibilità per combinare enzimi con plasmi tecnici in applicazioni future.

Nel complesso, la scoperta di questa tecnica innovativa che utilizza minuscole perle non solo protegge gli enzimi ma ne migliora anche la stabilità durante la biocatalisi guidata dal plasma. Questo progresso potrebbe portare allo sviluppo di processi biocatalitici più efficienti e sostenibili per vari settori, tra cui quello farmaceutico, la biotecnologia e la chimica fine.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cos'è la biocatalisi?

R: La biocatalisi è l'uso di catalizzatori naturali, come gli enzimi, per eseguire reazioni chimiche in vari processi industriali.

D: Cosa sono i plasmi?

R: I plasma sono gas energizzati che contengono varie specie reattive, come il perossido di idrogeno, e vengono utilizzati come co-substrati nelle reazioni biocatalitiche.

D: Cos'è l'immobilizzazione degli enzimi?

R: L'immobilizzazione degli enzimi si riferisce alla tecnica di attaccare gli enzimi a un supporto solido, come le perline, per migliorarne la stabilità e facilitarne il riutilizzo nella biocatalisi.

D: In che modo l'immobilizzazione sulle sfere protegge gli enzimi durante il trattamento al plasma?

R: L'immobilizzazione sulle sfere crea una barriera fisica tra il plasma e gli enzimi, proteggendoli dagli effetti distruttivi e aumentandone la stabilità.

D: In che modo questa innovazione apporta vantaggi alla biocatalisi?

R: Preservando l'attività enzimatica per periodi più lunghi, questa innovazione consente processi biocatalitici più efficienti e sostenibili, portando alla produzione di sostanze preziose in settori come quello farmaceutico e biotecnologico.