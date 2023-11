Una nuova ricerca suggerisce che i terremoti del XIX secolo potrebbero ancora innescare scosse di assestamento negli Stati Uniti

Ricerche recenti hanno rivelato una sorprendente connessione tra i terremoti avvenuti nel 19° secolo e l’attività sismica in corso negli Stati Uniti centrali e orientali. Lo studio, pubblicato sul Journal of Geophysical Research: Solid Earth, ha analizzato i dati sismici di tre terremoti storici e ha concluso che parte della sismicità moderna in queste regioni potrebbe essere scosse di assestamento di lunga durata, mescolate con sismicità di fondo.

Tradizionalmente, le scosse di assestamento seguono i grandi terremoti e possono continuare per settimane o addirittura decenni. Tuttavia, nel caso degli Stati Uniti centrali e orientali, sembra che possano ancora verificarsi scosse di assestamento derivanti da eventi accaduti nel 1800.

Lo studio si è concentrato su tre eventi sismici storici: uno vicino al sud-est del Quebec, in Canada, nel 1663; una serie di terremoti vicino al confine tra Missouri e Kentucky dal 1811 al 1812; e un terremoto a Charleston, nella Carolina del Sud, nel 1886. Questi eventi furono alcuni dei più forti terremoti mai registrati nella storia del Nord America.

I ricercatori hanno utilizzato un approccio statistico chiamato metodo del vicino più vicino per determinare se i terremoti recenti fossero probabili scosse di assestamento o sismicità di fondo. Analizzando il tempo, la distanza e la magnitudo delle coppie di eventi, sono stati in grado di identificare i collegamenti tra i terremoti.

I risultati dello studio suggeriscono che la sequenza di scosse di assestamento vicino al sud-est del Quebec è terminata e che la sismicità moderna in quella zona non è correlata al vecchio terremoto. Tuttavia, nelle altre due regioni, circa il 30% dei terremoti vicino al confine tra Missouri e Kentucky e il 16% dei terremoti a Charleston sono stati probabilmente scosse di assestamento dovute a eventi storici.

Questa scoperta ha importanti implicazioni per la valutazione dei rischi sismici in queste regioni. Sebbene la sismicità di fondo rimanga la causa principale dei terremoti, la presenza di scosse di assestamento in corso suggerisce che l’accumulo di tensioni è ancora in corso. Ciò potrebbe potenzialmente portare a terremoti più significativi in ​​futuro.

Comprendere le origini della sismicità moderna è fondamentale per determinare i futuri rischi di catastrofi e sviluppare valutazioni efficaci dei pericoli. Sono necessarie ulteriori ricerche per studiare la relazione tra i terremoti del XIX secolo e le scosse di assestamento in corso, nonché per comprendere meglio i processi sottostanti in gioco.

FAQ

Cosa sono le scosse di assestamento?

Le scosse di assestamento sono terremoti più piccoli che si verificano dopo che si è verificato un terremoto più grande. Sono causati dal riaggiustamento della faglia successivo al terremoto iniziale.

Le scosse di assestamento possono causare danni?

Sebbene le scosse di assestamento siano in genere di magnitudo inferiore rispetto alla scossa principale, possono comunque causare danni alle infrastrutture e impedire gli sforzi di recupero dal terremoto originale.

Come fanno gli scienziati a distinguere tra scosse di assestamento e sismicità di fondo?

Gli scienziati utilizzano vari metodi, come l’approccio statistico del vicino più vicino, per determinare se è probabile che i terremoti recenti siano scosse di assestamento o attività sismica di fondo non correlata. Vengono presi in considerazione fattori quali la distanza, i tempi e la magnitudo dei terremoti.