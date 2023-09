Gli astronomi catturano time-lapse di antichi resti di supernova

By

Un video time-lapse rilasciato dagli scienziati mostra i resti di un’esplosione di supernova avvenuta circa 20,000 anni fa. Il video, creato utilizzando i dati raccolti in 20 anni dal telescopio spaziale Hubble, ingrandisce il Cygnus Loop, una nebulosa che rappresenta le conseguenze di un evento di supernova. Le nebulose, come il Cygnus Loop, sono vaste nubi di gas e polvere nello spazio formate dai resti di una stella esplosa in una supernova. Queste nebulose spesso fungono da “vivai stellari” dove i materiali delle vecchie stelle possono riunirsi e formarne di nuove.

Il Cygnus Loop fu scoperto per la prima volta nel 1784 e ha continuamente incuriosito gli scienziati. Ha una struttura a bolla con un diametro di circa 120 anni luce. I ricercatori hanno osservato che la nebulosa assomiglia a un batuffolo di cotone con una regione centrale luminosa e un guscio luminoso simile a una ragnatela. Il nuovo time-lapse di una fetta del Cygnus Loop ha fornito alcune scoperte affascinanti.

Le immagini nitide del telescopio spaziale Hubble hanno rivelato differenze di densità nell'onda d'urto associata alla supernova mentre si espande nello spazio. Quando una stella esplode in una supernova, rilascia un'enorme quantità di materiale con una forza tremenda, generando onde d'urto di energia che si propagano su grandi distanze. Queste onde d'urto riscaldano l'area circostante a temperature estreme ed espellono il materiale a velocità incredibili. Il materiale assume spesso la forma di fili o filamenti. I dati time-lapse del Cygnus Loop hanno rivelato filamenti sottilissimi che ricordano le rughe in un lenzuolo allungato per due anni luce.

Inoltre, i filamenti del Cygnus Loop hanno mantenuto la loro velocità e forma negli ultimi 20 anni. Queste onde d’urto sono così veloci che se potessimo eguagliarne la velocità, viaggeremmo dalla Terra alla Luna in meno di mezz’ora. Questa scoperta aggiunge alla nostra comprensione della dinamica dei resti di supernova.

Nel complesso, questo video time-lapse offre uno sguardo accattivante sui resti di un'antica esplosione cosmica e illumina le intricate strutture formate dalle onde d'urto. La chiarezza fornita dal telescopio spaziale Hubble migliora la nostra comprensione dell'universo e incoraggia ulteriori esplorazioni.

